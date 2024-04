Stock Car Pro Series: após a 3ª etapa da categoria, Rafael Suzuki assume a terceira posição no campeonato

No último domingo (21), durante o GP ArcelorMittal em Interlagos, a terceira etapa da Stock Car Pro Series agitou o público presente com uma corrida emocionante. Enquanto Gaetano Di Mauro, da equipe Cavaleiro Sports, conquistava a vitória, outro piloto mostrava seu talento e determinação ao alcançar o segundo lugar no pódio da corrida principal.

Rafael Suzuki, pilotando o Chevrolet Cruze #8 preparado pela TMG Racing, protagonizou uma performance impressionante ao garantir o segundo pódio da temporada. Desde o início do campeonato, Suzuki vem se destacando, demonstrando sua habilidade nas pistas e conquistando resultados consistentes.

Partindo da oitava posição, Suzuki enfrentou um desafio árduo para alcançar o pódio em Interlagos, um circuito conhecido pela sua exigência e detalhes técnicos. Avançando rapidamente para o sexto lugar antes da abertura da janela de pit stops obrigatórios, o piloto paulista mostrou sua determinação ao manter-se na disputa.

Suzuki recuperou a vice-liderança após voltar dos boxes em 10º

Após a parada nos boxes, Suzuki retornou à pista em décimo lugar, mas rapidamente recuperou terreno, assumindo a quarta posição. Demonstrando sua agressividade e habilidade, o piloto atacou Felipe Baptista pela segunda posição, finalmente conquistando-a após uma manobra impressionante na subida do Laranjinha.

"A sensação é de dever cumprido. Tentei resetar de ontem, coloquei muita coisa para fora, comi bem e dormi bem pensando que hoje seria um dia melhor e voltei mais forte. É um esporte maluco, um dia a gente se sente mal pelo que fizemos e no outro muito bem. Coloquei o pé no chão e continuei trabalhando. Agora é agradecer a todos que trabalharam muito para eu poder fazer uma corrida boa como essa”, destaca Suzuki.

Com este resultado, Rafael Suzuki assume a terceira posição no campeonato, com 178 pontos conquistados, demonstrando sua consistência e competitividade ao longo da temporada. Sua próxima parada será em Cascavel, para a quarta etapa do campeonato, entre os dias 16 e 19 de maio.