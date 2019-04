Guia VAVEL de Roland Garros: A busca do bicampeonato de Djokovic

Vai começar o torneio que possui mais magia no circuito, o torneio que todo tenista almeja conquistar, ou até jogar, mas são poucos que tem esse prazer. Novak Djokovic já teve o prazer de jogar e conquistar, aliás, é o atual campeão do torneio, porém, ele vai para a França definido a faturar o segundo grand slam no saibro, e olha... segura o sérvio, pois ele vai ‘incomodar’!

A história de Djoko em Roland Garros

Djokovic tem três finais na carreira, sendo duas derrotas e uma vitória. A única vitória foi na última edição (2016), batendo Andy Murray por 3 sets a 1. O primeiro vice de Djoko foi em 2014, no ano que disputou a primeira final de Roland Garros da carreira, ele perdeu para Rafael Nadal, que nessa oportunidade, faturou o nono título da carreira; o espanhol venceu por 3 sets a 1 (3/6, 7/5, 6/2 e 6/4). O outro vice campeonato foi em 2015, quando o sérvio foi superado por Stan Wawrinka, em outro 3 sets a 1 (4/6, 6/4, 6/3 e 6/4).

Desempenho em 2016

Foto: Getty Images

Na última edição, Djokovic faturou o título de Roland Garros, que foi a primeira e a única da sua carreira até agora. As três primeiras partidas foram tranquilas, com vitórias sobre Yen-Hsun Lee, Steve Darcis e Aljaz Bedene. Nas oitavas de final, Djoko enfrentou Bautista Agut, e a chapa começou a esquentar, foi uma vitória por 3 sets a 1 (3/6, 6/4, 6/1 e 7/5).

Tomas Berdych foi o adversário do sérvio nas quartas de final, e o sérvio controlou as ações, 3 sets a 0 (6/3. 7/5 e 6/3). Outro 3 a 0 veio nas semifinais, e a vítima foi Dominic Thiem, com parciais de 6/2, 6/1 e 6/4. A hora da onça beber água chegou, e essa onça chamava-se Andy Murray; o britânico começou o jogo fazendo 6/3 no primeiro set, mas Djokovic se reabilitou e virou, vencendo os três últimos sets com parciais de 6/1, 6/2 e 6/4.

Djokovic e o saibro

Em toda a sua carreira, apenas 12 dos 67 títulos dele são no saibro, sendo um grand slam e 7 em masters 1000. Seu último resultado no saibro foi um vice-campeonato, no qual ele foi derrotado por Zverev, no masters 1000 de Roma. O jovem alemão dominou o jogo, e venceu por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4. Roland Garros também é a oportunidade para Novak Djokovic conquistar o seu segundo torneio na temporada, já que ele somente venceu o ATP 250 de Doha até aqui no circuito.

Nome: Novak Djokovic

Nacionalidade: Sérvio

Ranking: 2°

Idade: 29 anos

Treinador: Andre Agassi (ainda não iniciaram a parceria, mas já foi anunciada).