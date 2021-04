Tsitsipas consegue virada espetacular contra Nadal e vai às semis do Australian Open

Na manhã desta quarta-feira (17), o grego #6 Stefanos Tsitsipas fez história no Australian Open. Ele bateu de virada o espanhol #2 Rafael Nadal com parciais de 3/6, 2/6, 7/6, 6/4 e 7/5, em 4h05, e avançou às semifinais em Melbourne. Tsitsipas foi o segundo jogador da história a vencer o espanhol após estar perdendo por dois sets a zero em Majors.

O primeiro set começou bastante disputado. Nadal conseguiu abrir vantagem no oitavo game quando quebrou o grego pela primeira vez na partida e logo depois confirmou seu serviço para vencer o set.

No segundo set, o espanhol abriu grande vantagem rapidamente, quebrando o grego no primeiro e no quinto game. Nadal não deu chances à Tsitsipas nos seus games de serviço e venceu o set por 6/2.

O terceiro set foi muito disputado, com ambos jogadores jogando muito bem nos seus games de serviço e não dando nenhuma chance ao adversário. Sem quebras, o set só foi ser terminado no tiebreak. Tsitsipas conseguiu abrir boa vantagem rápido, contando com erros de Nadal, e venceu por 7-4.

Após vencer o terceiro set, Tsitsipas teve sua primeira chance de quebrar o espanhol logo no primeiro game do quarto set, mas não conseguiu aproveitar. Na próxima chance que teve, porém, o grego conseguiu quebrar o serviço do Nadal no nono game e logo depois confirmou seu serviço para levar o jogo para o quinto e último set.

No quinto set, ambos jogadores estavam jogando muito bem nos seus games de serviço, sem dar chances ao adversário. Já na reta final do jogo, no 11º game, Tsitsipas conseguiu quebrar o serviço do espanhol e teve a vantagem. No último game, o espanhol conseguiu salvar dois match points e teve uma chance de devolver a quebra mas Tsitsipas salvou o break point e logo depois venceu o set por 7/5.

Em busca de sua primeira final em Majors, Tsitsipas chega à semifinal do Australian Open 2021 para enfrentar o russo #4 Daniil Medvedev, que vem de 19 vitórias seguidas, e bateu nas quartas seu compatriota #8 Andrey Rublev.