Mesmo bastante errático, Nadal vence Norrie e avança às oitavas de final em Melbourne

O #2 Rafael Nadal garantiu sua vaga nas oitavas de final do Australian Open após bater o #69 Cameron Norrie neste sábado (13). O espanhol fechou a partida em sets diretos, com parciais de 7/5, 6/2 e 7/5. A última vez que o espanhol perdeu para um tenista canhoto foi em 2017, quando Denis Shapovalov venceu a partida no Masters 1000 de Montreal.

A primeira parcial contou com equilíbrio dos dois tenistas com uma quebra para cada lado. Sacando no 11º game, Norrie não conseguiu sustentar seu serviço e foi o suficiente para Nadal sair na frente com 7/5 no placar em 48 minutos. Ambos estiveram bem erráticos durante o set com 16 erros não-forçados para cada, mas, em compensação, o espanhol disparou nove bolas vencedoras contra cinco.

Diferente do primeiro set, Nadal não deu brechas em seu serviço e quebrou o britânico duas vezes para vencer em 6/2 e ampliar a vantagem para dois sets a zero. O detentor de 20 Grand Slams perdeu cinco pontos com seus dois serviços, vencendo 79% dos mesmos com o primeiro saque e 71% com o segundo. Mais solto em quadra, disparou o dobro de bolas vencedoras – oito a quatro – e metade dos erros não forçados – sete a 14.

Norrie venceu apenas 36% dos pontos com seu segundo serviço, o que acabou acarretando que fosse quebrado uma vez durante o terceiro set. Assim, Nadal fechou a parcial por 7/5 liquidando a partida em2h14.

Rafael Nadal segue em busca de vencer o Australian Open pela segunda vez. A primeira vitória ocorreu em 2009. Caso consiga, se tornará o primeiro jogador da Era Aberta a vencer pelo menos duas vezes cada Major e ultrapassará o recorde de Roger Federer de tenista com mais títulos de Grand Slam – no momento, ambos estão empatados com 20 para cada lado.

Na próxima rodada irá enfrentar o #17 Fabio Fognini, que, por sua vez, eliminou o último australiano vivo na chave de simples, o #23 Alex de Minaur, em sets diretos