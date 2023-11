Seleções conquistam classificação e Brasil assegura lugar em todos os pódios do tênis de mesa em Santiago

Uma das principais forças do continente no tênis de mesa, o Brasil vai estar presente mais duas vezes nas cerimônias de premiação dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. As seleções feminina e masculina conquistaram classificação para as semifinais dos torneios de equipes na noite desta sexta-feira (3), na capital chilena. Assim, o país está assegurado em todos os pódios do tênis de mesa, tendo conquistado uma medalha em cada competição individual, de duplas e de equipes, num total de sete.

Os jogos que definem quem vai disputar a medalha de ouro nos torneios de equipes acontecem neste sábado (4). No feminino, o Brasil encara os Estados Unidos, às 10h. Porto Rico e Chile se enfrentam na sequência, às 12h30. No masculino, os brasileiros pegam os argentinos, às 16h. Logo depois, Canadá e Estados Unidos jogam para definir o segundo semifinalista.

A competição tem transmissão ao vivo no Canal Olímpico do Brasil, YouTube do Time Brasil, Cazé TV e Panam Sports Channel. As grades de horários e definições dos eventos transmitidos são de responsabilidade exclusiva dos respectivos serviços de streaming, de acordo com a oferta de sinal da Panam Sports.

Passando em primeiro lugar nos seus grupos, os atletas brasileiros precisaram esperar até a tarde desta sexta para conhecerem os seus adversários nas quartas de final. O sorteio apontou as canadenses como oponentes das brasileiras, enquanto os rapazes pegariam Porto Rico.

E as meninas tiveram que brigar intensamente pela classificação. Logo no primeiro jogo, Giulia Takhahashi e Bruna Alexandre foram surpreendidas pela dupla Mo Zhang e Ivy Liao, que venceu em sets diretos (6/11, 8/11 e 9/11). Bruna Takahashi foi para a mesa, com o objetivo de deixar tudo igual. E conseguiu, batendo Jessie Xu por 3 a 1 (11/13, 11/3, 11/7 e 11/3).

No jogo seguinte, mais dificuldades. Giulia Takahashi chegou a estar perdendo por 2 a 1 para Ivy Liao, mas conseguiu reverter o placar e venceu por 3 a 2 (10/12, 11/4, 10/12, 11/6 e 11/3). Mas teste para os cardíacos viria mesmo no quarto jogo. A vice-campeã individual dos Jogos, Bruna Takahashi, chegou a ter 2 a 0 contra no duelo diante de Mo Zhang. Porém, conseguiu uma grande virada, batendo a adversária por 3 a 2 (5/11, 10/12, 11/7, 11/8 e 11/7), garantindo a presença brasileira na semifinal.



A participação masculina acabou sendo mais tranquila nas quartas, com vitória por 3 a 0 sobre os porto-riquenhos. Nas duplas, Vitor Ishiy e Eric Jouti bateram Brian Afanador e Angel Naranjo em sets diretos (11/7, 14/12 e 11/4). O tricampeão individual dos Jogos, Hugo Calderano, despachou Daniel Gonzalez, também sem perder sets (11/3, 11/9 e 11/7). Jouti daria números finais ao placar, superando Naranjo por 3 a 2 (11/8, 6/11, 9/11, 11/4 e 11/7).