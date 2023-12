Atual campeão, Norrie confirma presença na décima edição do Rio Open

Mais um grande nome se junta à décima edição do Rio Open. Atual campeão do maior torneio de tênis da América do Sul, o britânico Cameron Norrie retorna ao Rio de Janeiro para defender o seu título em edição que já tem Carlos Alcaraz, Stanislas Wawrinka e Arthur Fils também confirmados. O Rio Open acontece no Jockey Club Brasileiro entre os dias 17 e 25 de fevereiro.

A campanha do britânico na edição de 2023 do Rio Open surpreendeu a todos. Vindo de final em Buenos Aires, no qual foi superado por Alcaraz, Norrie continuou com o excelente desempenho no Rio de Janeiro, onde derrotou nomes como Thiago Monteiro e Juan Manuel Cerundolo na sua campanha até a final. Lá, o adversário foi Carlos Alcaraz mais uma vez, com Norrie saindo campeão.

“Estou muito feliz em voltar ao Rio de Janeiro. Foi uma das minhas semanas mais especiais do ano, não só pelo título, mas pelo que vivi na cidade, a conexão com o público e a minha visita à Rocinha e ao projeto social de tênis. Foi muito impactante,” disse Norrie.

Foto: Divulgação/Fotojump

Dono de cinco títulos do nível ATP, Norrie é o atual número 18º do mundo e já atingiu a 8ª colocação em 2022, ano em que conquistou os troféus de Delray Beach e Lyon, e foi semifinalista em Wimbledon. Em 2023, além do título no Rio de Janeiro e a final em Buenos Aires, o britânico também foi finalista em Auckland. No total, esta é a terceira edição do Rio Open que Norrie disputa.

Diretor fala sobre o torneio

O diretor da competição, Luiz Carvalho, também aproveitou para falar sobre trazer sempre os melhores.

“Mantivemos a tradição de trazer o campeão defensor do título pela 10ª vez. Vai ser especial ter o Norrie, ao lado do Alcaraz, lutando pra ver quem poderia ser o primeiro bicampeao do Rio Open. O Norrie se provou um jogador competitivo em todos pisos e só vem adicionar ao nosso line up com os melhores no saibro,” disse Luiz Carvalho, Diretor do Rio Open.

Marcia Casz, Diretora Geral do Rio Open, também aproveitou para salientar que presença de Norrie enche o torneio de orgulho.

“Um dos grandes desafios para a promoção de um grande torneio de tênis é criação da tradição. Esse é um elemento fundamental para a atração de grandes jogadores. Ao chegar à sua décima edição, podemos afirmar que o Rio Open criando uma tradição, tornou-se um evento de referência no País. A maior evidência disso é o elenco de grandes jogadores com que vamos brindar o nosso público na edição de 2024. A presença do Norrie é mais uma que nos enche de orgulho.”

Além de Norrie, Alcaraz, Wawrinka e Fils, dois brasileiros também já estão garantidos na décima edição. Gustavo Heide, o vencedor da Maria Esther Bueno Cup, ganhou um convite para a chave principal do ATP 500, enquanto Gilbert Klier, vice, disputará o qualifying.

Sobre o torneio

O Rio Open chega à sua décima edição, de 17 a 25 de fevereiro de 2024, no Jockey Club Brasileiro (RJ), apresentando em sua galeria de campeões nomes como Rafael Nadal, David Ferrer, Pablo Cuevas, Dominic Thiem, Diego Schwartzman, Laslo Djere, Cristian Garin, Cameron Norrie e Carlos Alcaraz. E não é só! Entre os tenistas que já estiveram no top 10 do ranking da ATP, o Rio Open também viu em ação Kei Nishikori, Jo-Wilfried Tsonga, John Isner, Marin Cilic, Gael Monfis e Fabio Fognini.