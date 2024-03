Nesta sexta-feira (8), o Osasco recebeu e venceu o já rebaixado São Caetano pela 19ª rodada da Superliga Feminina 2023/24. Com um elenco alternativo, as donas da casa venceram por 3 sets a 0 (25x17; 25x17; 25x23).

O resultado leva o time osasquense a 16 vitórias, três derrotas e 46 pontos conquistados na competição. O time do técnico Luizomar de Moura abre cinco pontos de vantagem em relação ao Dentil Praia Clube, terceiro colocado, que ainda joga na rodada.

O São Caetano já está matematicamente rebaixado. O time do ABC paulista não venceu nenhum dos 19 jogos que disputou no torneio. Além disso, perdeu todos os jogos por 3x0 ou 3x1, portanto, também não pontuou no campeonato. O time venceu apenas quatro sets na competição até aqui.

Na 20ª rodada, o Osasco vai até Belo Horizonte encarar o Gerdau Minas. O confronto acontece na terça-feira (12) às 21h. O São Caetano recebe o Barueri, também na terça-feira (12), às 18h30.

Superioridade de Osasco

Luizomar de Moura aproveitou o confronto para dar rodagem a jogadoras mais jovens. O Osasco entrou em quadra com Kenya, Giovanna (central), Mayara (ponteira), Maira, Tifanny (oposta), Buttler e Camila Brait.

No confronto, a maior dificuldade do Osasco foi a falta de entrosamento entre as escaladas. Em determinadas jogadas, as atletas batiam cabeça na defesa, em levantamentos após defesas ou no próprio posicionamento dentro de quadra.

Os problemas do lado osasquense não interferiram no resultado. O São Caetano não conseguiu impor seu voleibol a ponto de vencer uma parcial e equilibrou o jogo apenas no terceiro set, quando o Osasco abre 2x0 e, nitidamente, abaixa a guarda. Como esperado, as osasquenses vencem e somam três pontos importantes na tabela.

A ponteira Mayara foi eleita a melhor jogadora da partida. Tifanny foi a maior pontuadora com 17 acertos.