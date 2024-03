Na noite deste sábado (2), Gerdau Minas e Fluminense se enfrentaram na segunda semifinal da Copa do Brasil 2024. As mineiras venceram por 3 sets a 1 (25x20; 25x21; 17x25; 25x16) e garantiram vaga na grande decisão. O Minas é o atual campeão da Copa do Brasil.

O adversário do Gerdau Minas na grande decisão será o rival Praia Clube. Mais cedo, as aurinegras venceram o Sesc Flamengo por 3 sets a 0 (25x21; 25x21; 25x18).

A final acontece no domingo (3) às 18h30 com transmissão do SporTV 2. A fase final da Copa do Brasil está sendo realizada em São José (SC).

Gerdau Minas x Fluminense

No primeiro set, o Gerdau Minas abriu vantagem logo no início do set (7x3). Quando joga a frente do placar, o Minas é avassalador. A equipe do Técnico Nicola Negro conseguiu sustentar a vantagem ao longo da parcial e venceu. O time repetiu o feito no segundo set, porém com um pouco mais de dificuldade em se desgarrar do placar e abriu 2x0 em um ginásio lotado por fãs apaixonados do time.

Graças a vantagem no placar, o Minas perdeu a concentração no terceiro set e deu ao Fluminense uma brecha para crescer. Lideradas por Uzelac, as cariocas abriram cinco pontos na metade da parcial (13x8) e forçaram o quarto set.

Após perder a parcial, o Minas voltou a apresentar seu melhor voleibol e retomou as ações do jogo no quarto set. As mineiras chegaram a abrir sete pontos de vantagem (12x5) e administraram o placar para chegar a mais uma final da competição.

Nyeme, líbero do Minas, foi eleita a melhor jogadora em quadra. Kisy (18) e Uzelac (16) foram as maiores pontuadoras do jogo.