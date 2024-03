O Sesc Flamengo venceu o Gerdau Minas por 3 sets a 1 (25-15, 17-25, 25-17 e 25-21), nesta sexta (8), na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG). No jogo válido pela décima nona rodada da Superliga, o time carioca reencontrou o caminho da vitória e do bom voleibol, e ampliou a vantagem na liderança da competição.

A noite foi marcada pelo feito de Thaísa, que alcançou a marca de 5 mil pontos na Superliga e fez história no voleibol feminino brasileiro. A central de 36 anos bateu o recorde no segundo set da partida, ao marcar o vigésimo ponto do Minas.

A vitória do Sesc Flamengo deu um alívio às comandadas por Bernardinho Rezende, que vinham de duas derrotas seguidas – para Osasco, na Superliga e para o Praia Clube, na Copa Brasil – e levou o time aos 52 pontos, 6 a mais de diferença para o segundo colocado, o São Cristóvão Saúde/Osasco, que tem 46 pontos. O Minas continua na quarta posição, com 41 pontos. A maior pontuadora da partida foi a oposta Kisy, com 22 pontos. O troféu de melhor jogadora da partida foi para a oposta Sabrina, do Flamengo.

O próximo compromisso do Gerdau Minas é na próxima terça (12), contra o Osasco, em casa, na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG), pela vigésima rodada da Superliga. Já o Sesc Flamengo retorna à quadra na próxima quarta (13), contra o Praia Clube, na Arena Dentil, em Uberlândia (MG).

Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube

Equipe carioca ofusca noite especial de Thaísa

O primeiro set começou bem para o Sesc Flamengo, com o passe do time funcionando e dando segurança para a levantadora Brie King colocar bolas boas para suas atacantes. O técnico Nicola Negro parou o jogo duas vezes no começo, tentando ajustar o time para entrar no jogo, porém, suas tentativas de mexer na equipe mineira não funcionaram. A ponteira Annie Mitchem entrou no jogo no lugar da ponteira Yonkaira Peña, para tentar arrumar o passe do time mineiro, mas foi caçada pelas sacadoras do Flamengo. O time carioca parecia seguro em quadra, enquanto o Minas parecia perdido. A parcial terminou com uma diferença de dez pontos, o que mostrou o quanto o time do Minas estava sentindo a pressão do jogo.

Na segunda parcial, o jogo virou. Foi a vez do Sesc Flamengo parecer perdido em quadra. O Minas acertou o saque, forçando o erro na recepção do time carioca. Com a desestabilização do Flamengo, o Minas aproveitou as chances de pontuar e cresceu no jogo com a ponteira Pri Daroit e a oposta Kisy. A ponteira Peña voltou ao time, ajudando no passe e dando volume de jogo a equipe mineira. A central Thaísa alcançou a marca de 5 mil pontos na Superliga no final do set, e o Minas fechou a parcial em 25 a 17.

O Flamengo voltou ao jogo no terceiro set, que foi disputado ponto a ponto até o 13 a 14, quando acertou uma incrível sequência de pontos e desestabilizou o Minas. O técnico mineiro novamente trocou suas ponteiras, entrando a americana Mitchem no lugar da dominicana Peña, para melhorar a linha de passe, mas o Flamengo fechou a parcial em 25 a 17.

A quarta parcial foi dominada pelo Flamengo, que logo no início abriu três pontos de vantagem, e se aproveitou dos erros do Minas. Embalado pela vitória na parcial anterior, a equipe carioca não deu chance às mineiras, que tiveram dificuldade no passe, na marcação e na cobertura de bloqueio. Abatido, o Minas viu o Sesc Flamengo fechar o jogo em 25 a 21. A oposta Sabrina foi coroada a melhor do jogo e recebeu o troféu Viva Vôlei.