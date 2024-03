O fã de vôlei foi presenteado com um grande jogo na noite deste domingo (3). Dentil Praia Clube e Gerdau Minas se enfrentaram na cidade de São José (SC) pelo título da Copa do Brasil 2024. Após uma verdadeira batalha, o Praia Clube conquistou o título pela primeira vez na sua história.

A equipe de Uberlândia superou o rival pelo placar de 3 sets a 2 (25x23; 29x27; 22x25; 16x14). A partida teve mais de três horas de duração.

Com a vitória, o time de Paulo Coco garantiu vaga na Supercopa 2024 e no Sul- Americano 2025.

Agora, as equipes voltam o foco à reta final da Superliga Feminina. Na sexta-feira (8), o Gerdau Minas recebe o líder Sesc Flamengo às 21h. O Praia joga no sábado (9) contra o Fluminense, fora de casa, às 21h30. Ambos os jogos são válidos pela 19ª rodada.

Praia Clube x Gerdau Minas

Dentil Praia Clube e Gerdau Minas protagonizaram um dos melhores jogos da temporada até aqui. Recheado de reviravoltas, afrontes e atuações individuais dignas de nota, o jogo fica marcado na história do clássico pão de queijo.

Na primeira parcial, a equipe de Uberlândia chegou a abrir 15x8 no placar, mas viu o Minas crescer e encostar no marcador. Mesmo com o esforço do time de Thaísa, o Praia conseguiu fechar o set em 25x23.

O segundo set foi marcado pelo equilíbrio do início ao fim. Nenhuma das equipes conseguiu abrir vantagem no marcador e a parcial foi definida somente na vantagem mínima. Em um ataque de Kuznetsova, o Praia levou a melhor novamente e abriu 2x0.

Com a vantagem, o Praia abaixou a guarda e o Minas cresceu. Lideradas por Kisy, que marcou inacreditáveis 38 pontos, a equipe de Belo Horizonte cresceu no jogo.

A terceira parcial também foi equilibrada do início ao fim, na qual o Gerdau só conseguiu abrir vantagem nos últimos três pontos (25x22). Ao forçar o quarto set, o Praia mostrou-se abalado e o Minas foi avassalador (25x16).

O tie break reservou a última grande virada do jogo. O Praia começou melhor e chegou a abrir 10x5 no placar, mas o Minas reagiu e virou a parcial para 11x10. Quando tudo parecia perdido, o Dentil restabeleceu mais uma vez o controle da partida e faturou o título.

Sofya Kuznetsova foi eleita a melhor jogadora da partida. Destaque para Kisy. A oposta da seleção brasileira joga há semanas com um desconforto no joelho e hoje marcou 38 pontos, 15 deles só no terceiro set. Em ano olímpico, ver uma atuação dessas é de se aplaudir.