São Paulo, Brasil - Um confronto de vida e morte. É assim que Pinheiros e Brasília encararam o confronto realizado no ginásio Henrique Villaboin nesta quinta-feira (7). As equipes brigam contra o rebaixamento, mas também possuem chances matemáticas de classificação aos playoffs. O Pinheiros venceu por 3 sets a 2 (28x26; 23x25; 19x25; 25x23; 15x8).

O Pinheiros volta a brigar por uma vaga nos playoffs. A equipe, que chegou na rodada correndo risco de se complicar na briga contra o rebaixamento, vence e respira. As comandadas de Duda somam sete vitórias, 12 derrotas e 18 pontos. Ainda enfrentam Unilife Maringá, Barueri e São Caetano pela fase classificatória, os dois próximos confrontos são contra adversários diretos.

O Brasília Vôlei teve o jogo na mão, mas cedeu a virada. A derrota custa caro, já que o time enfrenta Sesi Bauru, Fluminense e Sesc Flamengo nas últimas rodadas, correndo risco de ser rebaixado. A equipe de Aldori Gaudencio soma cinco vitórias, 13 derrotas e 18 pontos.

Restam três jogos para as equipes na Superliga. Na terça-feira (12), o Pinheiros enfrenta o Unilife Maringá, em outra disputa direta na parte de baixo da tabela. A partida tem mando do Maringá e começa às 19h30. O Brasília Vôlei recebe o Sesi Bauru na segunda-feira (11) às 21h. Ambos os jogos são válidos pela 20ª rodada da Superliga Feminina.

Triunfo crucial

A torcida do EC Pinheiros recebeu a equipe com entusiasmo. Na execução do hino nacional, torcedores, em maioria usando camisetas da torcida organizada do Osasco, vestiram máscaras com o rosto da líbero Kika e brincaram com a atleta durante o jogo.

O clima de decisão predominou desde o início do jogo. No primeiro set, diversos foram os rallys disputados, destaque para as líberos, que brilharam nas defesas. O Pinheiros, ao forçar o saque, conseguiu abrir vantagem (14x12), aproveitando os contra-ataques, sobretudo, com Karen. Ao final da parcial, o Brasília aproveitou uma sequencia de erros do adversário para passar a frente do marcador. No fim, o Pinheiros cresceu e virou a parcial em um longo 28x26.

A segunda parcial manteve a qualidade técnica do primeiro. O sistema defensivo os times impressiona. O Pinheiros conseguiu abrir vantagem (10x7) após um lance polêmico, em que a arbitragem considerou que a levantadora Ju Carrijo teria invadido ao levantar uma bola. O time da capital federal discordou da marcação e reclamou muito, o que rendeu um cartão à capitã. A vantagem pinheirense durou até o décimo sétimo ponto, quando o Brasília, a partir do saque e contra-ataques, cresceu. No final do set, a central do Brasília, Kelly, torceu Kelly, torceu o tornozelo direito em uma ação de bloqueio e saiu chorando de quadra. Mesmo assim, o time brasiliense conseguiu vencer a parcial graças a um erro de ataque do Pinheiros.

O terceiro set começou com o Brasília ditando o ritmo da partida. A equipe brasiliense abriu 8x6 em uma sequencia de ace + bloqueio. Kika deu show no fundo de quadra, mas não o suficiente para parar a efetividade no ataque do adverśario. O Pinheiros apresentou muita dificuldade na composição do bloqueio, pela velocidade imposta por Ju Carrijo, o que levou a eficiência dos ataque das visitantes e a vitória na parcial.

A parcial seguinte começou com uma confusão. Após abrir 3x1, o Brasília teria a bola para aumentar a vantagem, mas desperdiçou a oportunidade em um ataque para fora. Indignados pela marcação da arbitragem, a CT dos visitantes reclamou alegando que a bola teria tocado na defesa. O técnico do Brasília, Angelo Versesi, foi punido com cartão vermelho.

O jogo continuou quente, as duas equipes brilharam no fundo de quadra e presentearam os fãs de vôlei com belas jogadas. O Brasília teve quatro pontos de vantagem para vencer o jogo (23x19), mas acabou levando a virada. O vigésimo ponto foi chave para o desenrolar do set. Em um contra-ataque, Amanda Sehn, teria cometido dois toques e o Brasília, mais uma vez, discordou da marcação da arbitragem. O ponto marcado para o Pinheiros desconcentrou as visitantes, que levaram a virada. O último rally da parcial durou cerca de 30 segundos, levou o ginásio abaixo e foi concluído por Bruna Moraes.

No tie-break, domínio absoluto do Pinheiros. O time da capital abriu 6x1 impulsionado pelo apoio do seu torcedor e pela virada no quarto set. A vantagem torou-se ainda maior (9x2) e o time encaminhou a vitória. O Brasília reagiu em uma sequencia de saques de Ana Medina, que entrou no decorrer do jogo e melhorou o sistema defensivo da equipe, mas não foi o suficiente para evitar a derrota.

Karen foi eleita a melhor jogadora da partida. A ponteira Valdez marcou 29 pontos, seguida por Bruna Moraes com 26. Pelo Brasília Amanda Marques pontuou em 23 oportunidades.

Repercussões

Em entrevista, a ponteira Karen comentou sobre a vitória e as expectativas do time em relação a uma possível classificação aos playoffs.

"Foi um jogo muito difícil. Mas ali no terceiro, quarto set, a gente conseguiu se juntar de novo. E a gente junto é a força, tira força da onde não tem e está tudo certo."

"Com certeza dá pra sonhar com playoffs e é isso que a gente está buscando. Um set de cada vez, um jogo de cada vez e vai dar tudo certo.", completou a ponteira.

Ana Medina, ponteira do Brasília, falou sobre as discussões com a arbitragem e sobre os próximos confrontos do Brasília:

"Eu acho que não fomos prejudicadas pela arbitragem. Acho que a gente tinha que ter tido a cabeça no lugar, voltar mais rápido pro jogo e não deixar isso nos abalar tanto."

"Nosso time vai estudar pra ver o que erramos, melhorar nosso ataque e precisão de ataque. Contra esses três times (Sesi Bauru, Fluminense e Sesc Flamengo) vamos precisar ser muito agressivas no saque, porque as três são grandes equipes.", disse Medina.