O Dentil Praia Clube teve a faca e o queijo para se classificar à semifinal da Superliga Feminina 2023/24 nesta sexta-feira (29). Após vencer o jogo de ida por 3 sets a 2 em Uberlândia, as praianas abriram 2x0, em Bauru, mas tomaram a virada.

A vitória do Sesi Bauru por 3 sets a 2 (21x25; 19x25; 25x23; 25x21; 15x9), força um terceiro jogo na série. O confronto acontece na próxima terça-feira (2) às 18h30 em Uberlândia (MG).

A equipe que avançar na série enfrenta ou Sesc Flamengo ou Barueri. Na série, o Sesc Flamengo venceu o jogo de ida por 3 sets a 1, em São Paulo, na última quarta-feira (27).

Virada improvável de Bauru

Após ser derrotado, de virada, no primeiro jogo da série, o Sesi Bauru buscou uma nova reviravolta para se manter vivo na Superliga Feminina. O time viu as praianas abrirem 2x0, mas conseguiram vencer por 3 sets a 2.

Pelo lado do Praia, Sofya Kuznetsova foi o destaque da partida com 30 pontos. A ponteira marcou 21 deles nos dois primeiros sets, mas não conseguiu manter o excelente desempenho no resto do confronto. Com a queda de rendimento da sua principal atacante, o Praia perdeu poder ofensivo e não conseguiu manter o bom voleibol, o que resultou na virada do adversário.

No Sesi Bauru, Edinara e Mayhara brilharam. Enquanto a oposta marcou 24 pontos e foi decisiva nos momentos de pressão, a central pontuou em 19 oportunidades, sendo 7 em bloqueios. A vitória devolve a confiança ao Bauru, que perdeu cinco sets seguidos (contando o jogo de ida e volta) para o rival.

O troféu Viva Vôlei foi entregue à ponteira Milena, que entrou no decorrer do confronto e auxiliou no ataque e no fundo de quadra da equipe. A atleta ofereceu o premio à Edinara.