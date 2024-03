Na noite desta segunda-feira (18), o Pinheiros recebeu o Barueri no ginásio Henrique Villaboim em confronto válido pela 21ª rodada da Superliga Feminina. Ambas as equipes brigam por uma vaga na fase eliminatória da competição. Em um jogo apático das adversárias, o Pinheiros jogou melhor e venceu por 3 sets a 0 (25x22; 25x23; 25x22).

O Pinheiros sobe para a nona colocação com nove vitórias, 12 derrotas e 23 pontos. Para avançar aos playoffs o time precisa somar três pontos contra o São Caetano na última rodada e torcer por um tropeço do Maringá, que enfrenta o Fluminense.

O Barueri continua na zona de classificação com oito vitórias, 13 derrotas e 26 pontos. As comandadas de Wagão ainda não possuem vaga garantida na próxima fase e precisam pontuar contra o Sesi na última rodada ou torcer por um confronto de Pinheiros e/ou Brasília para confirmar a vaga nas quartas de final.

Na sexta-feira (22), ambas as equipes jogam pela última rodada da fase classificatória. O Pinheiros vai até São Caetano enfrentar o lanterna do torneio. O Barueri enfrenta o Sesi Bauru, em casa. Todos os confrontos da última rodada acontecem às 21h.

Festa na torcida de Barueri

Antes do início do jogo, a torcida de Barueri foi, em caravana, até o ginásio. Na rua, antes de adentrar o ginásio e já nas instalações do Pinheiros, a torcida cantou e exibiu bandeirões em apoio às jogadoras. A festa, na maior parte do jogo, foi maior do que na torcida das donas da casa. O barulho só diminuiu quando as donas da casa abriram 2x0 e a energia da torcida, assim como a do time, foi abalada.

Luzia contou sobre como é essa relação entre a torcida garra Barueri e as atletas:

"É muito bom eles se mobilizarem. Eles estão sempre marcando presença, onde quer que seja. Eles foram em São Caetano e independente do horário eles sempre chegam gritando e dão muito apoio pra gente. Isso põe a gente pra cima e é muito bom ver eles sempre com a gente nos apoiando.", disse a central.

Foto: Divulgação/ Alexfotoedesing

Pinheiros escapa do rebaixamento

O Barueri começou melhor. A central Luzia marcou dois pontos de saque em sua primeira passagem pelo fundamento e as visitantes abriram 3x0. O Pinheiros sofreu na recepção até a metade do saque, sobretudo, com o saque direcionado em Karen. Porém, as meninas de Barueri erraram mais, principalmente nos ataques, e permitiram que o adversário crescesse no jogo. O caminho encontrado pelas atacantes do Pinheiros para converter os pontos foi atacar na junção do bloqueio barueriense, que não estava bem postado. Em um ataque de Bruna Moraes, pela saída de rede, o Pinheiros levou a melhor no primeiro set.

O segundo set começou equilibrado e assim permaneceu até o último terço. Em um erro de ataque de Karen, o Barueri conseguiu abrir dois pontos de vantagem (15x17) e ampliou a diferença após confirmar dois contra-ataques (17x21). O técnico do Pinheiros, Duda Nunes, pediu tempo e a equipe respondeu. As donas da casa foram atrás do prejuízo e conseguiram empatar a partida. Melhores emocionalmente, as pinheirenses conseguiram vencer a parcial, de virada, em um ataque meia força de Bruna Moraes. Uma parte significativa da pontuação do Pinheiros veio da desatenção das chiquititas, que deixaram bolas fáceis caírem.

No terceiro set, o Barueri começou melhor e abriu vantagem no placar. Porém, assim como nas parciais anteriores, o time perdeu energia ao decorrer do jogo e cedeu a virada para as adversárias. O Pinheiros soube se impor emocionalmente e conquistou uma vitória importante em casa.

A ponteira Valdez foi eleita a melhor jogadora da partida.

Repercussão

Em entrevista, a capitã Mara comentou sobre o diferencial da equipe na partida e uma possível classificação aos playoffs.

"O nosso diferencial é que a gente veio comprometido a pegar pontos. Era um jogo pau a pau. Então pensamos assim: 'é nossa final olímpica, vamos dar nosso tudo'. Então eu acho que quem botasse um pouquinho mais de sangue e um pouquinho mais de garra venceria o jogo."

"Todo mundo falou que a gente tava morto. Mas os mortos ressucitam, né? Então, a gente agora temos um estímulo a mais depois de ter passado por tudo isso pra ir para a próxima fase com mais pegada ainda.", completou a central.

Pelo Barueri, Luzia comentou sobre quais pontos a equipe precisa melhorar visando o confronto contra o Sesi Bauru.

"A gente precisa, acima de tudo, de lucidez. A gente vem treinando muito bem e estamos muito unidas. A gente só precisa saber o que fazer nas horas certas. Hoje a gente perdeu no detalhe, mas a gente vai treinar e o próximo jogo vai ser uma final pra gente.", disse Luzia.