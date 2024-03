No jogo que abriu a série melhor de três das quartas de final da Superliga 2023/2024, o Sesc Flamengo venceu o Barueri por 3 sets a 1 (25-15, 25-20, 20-25 e 25-17), na noite desta quarta (27), no ginásio Sportville, em Barueri (SP). O líder foi a São Paulo visitar o oitavo colocado na fase de classificação, e levou a melhor em quadra. Com a vitória, as rubro-negras se aproximam das semifinais, abrem 1 a 0 na série e poderão garantir a classificação em casa, diante da sua torcida.

O jogo começou tranquilo para as cariocas, que começaram abrindo 2 sets a 0. No terceiro set, apresentaram instabilidade, viram o Barueri crescer na partida e levar a parcial. Porém, no quarto set, o Flamengo recolocou a cabeça no lugar, e por mais que as paulistas tentassem, foi difícil parar as atacantes rubro-negras.

O Barueri também contou com o desfalque da ponteira Talia, que no primeiro set, sentiu o ombro e precisou ser substituída pela ponteira Ana Rudiger. O destaque da partida foi a levantadora canadense Brie King, que foi eleita a melhor em quadra e levou o troféu Viva Vôlei. A maior pontuadora do jogo foi a oposta Sabrina, com 21 pontos. No lado barueriense, o destaque foi a oposta Jheovana, que marcou 13 pontos.

O próximo confronto da série entre Sesc Flamengo e Barueri será no próximo sábado (30), no ginásio do Tijuca Tênis Clube, às 18h30. Caso o Sesc vença, garantirá a vaga nas semifinais da Superliga, e poderá enfrentar o vencedor da série entre Minas Tênis Clube e Fluminense. Caso o Barueri vença, forçará o jogo desempate, que será realizado na próxima terça (2), no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ).

Vitória aproxima rubro-negras das semifinais

A primeira parcial começou com o Flamengo errando, e o Barueri não hesitou em aproveitar os erros para crescer na partida. Apesar disto, ambas as equipes começaram errando muito e dando pontos de graça para o adversário. No 5 a 3, o jogo do Sesc finalmente encaixou, abriu 12 a 6, e Barueri começou a apresentar muita dificuldade no setor defensivo.

O técnico Wagão tentou uma inversão 5-1 trocando a levantadora Carol Leite e a oposta Jheovana pelas reservas, tentando uma mudança no time. O Flamengo logo abriu 21 a 14, e o Barueri enfrentou problemas quando a ponteira Talia sentiu o ombro.

A ponteira Ana Rudiger entrou em seu lugar, tentou estabilizar o passe, mas o Sesc ganhou a parcial utilizando-se do saque forçado, dificultando a recepção paulista. As rubro-negras venceram a parcial por 25 a 15.

O Flamengo seguiu forçando o saque no segundo set, desestabilizando a recepção de Barueri, que sentia dificuldades no contra-ataque e na recepção. A marcação carioca funcionava bem, e as atacantes paulistas não conseguiam virar bola.

O Sesc abriu 15 a 9 no placar, mas uma sequência de saque da ponteira Aline Segato fez o Barueri encostar no placar e fazer 17 a 18. O técnico Wagão novamente fez a inversão 5-1, o que fez o jogo de Barueri encaixar de vez. A equipe paulista encostou novamente no placar no 20 a 24, em um bloqueio da central Luzia, mas não foi o suficiente para parar o embalado Flamengo, que fechou o set em 25 a 20.

Um rally de 32 segundos iniciou a terceira parcial, e terminou com Barueri pontuando. As paulistas apresentaram melhora no jogo, abriram 7 a 5 no placar e passaram o nervosismo para o outro lado da quadra. O Flamengo parecia nervoso em quadra, com a central Juciely reclamando muito com a arbitragem.

A ponteira Aline Segato seguiu sacando muito bem, dificultando a recepção do time carioca. O contra-ataque de Barueri começou a funcionar, fazendo com que o técnico Bernardinho fizesse a inversão 5-1, com a levantadora Rose e a oposta Kimberlly no lugar de Brie e Sabrina. A mudança pouco adiantou, e logo Barueri fechou o set em 25 a 20, num erro de ataque de Kimberlly.

O quarto set começou mais equilibrado, porém, o Barueri começou a cometer mais erros do que o Flamengo, que abriu 6 a 3 no placar.O Flamengo, que não tinha conseguido sacar bem e atacar bem no terceiro set, voltou a forçar o saque e quebrar a recepção paulista, dificultando a distribuição da levantadora Carol Leite.

O Barueri encostou no placar diversas vezes, no 10 a 13 e no 13 a 16, mas os erros de passe custaram caro o set as paulistas, que viram o Flamengo fechar a parcial em 25 a 17, no ataque da ponteira Michelle Pavão. O Sesc Flamengo venceu o jogo por 3 a 1, e a levantadora canadense Brie King foi eleita a melhor da partida e levou o troféu Viva Vôlei. A oposta Sabrina foi a maior pontuadora do jogo, com 21 pontos.