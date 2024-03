Por: Fábio Borges e Nicole Teodizio

A fase classificatória da Superliga Feminina 2023/24 terminou na última sexta-feira (22). Seis duelos definiram a classificação final e os confrontos dos playoffs. Confira abaixo.

Classificação da Superliga Feminina

Sesc Flamengo Osasco Gerdau Minas Dentil Praia Clube Sesi Bauru Fluminense Pinheiros Barueri Maringá Brasília Vôlei Bluvôlei São Caetano

As oito primeiras equipes garantem vaga na disputa das quartas de final. Em um chaveamento olímpico, o 1º enfrenta o 8º, o 2º joga contra o 7º e assim por diante.

No chaveamento, Dentil Praia Clube e Gerdau Minas, que decidiram as últimas quatro decisões da Superliga, estão em lados opostos e se enfrentariam somente na decisão. O mesmo acontece com Osasco e Sesc Flamengo.

Além da definição da próxima fase, a rodada também decretou o rebaixamento do Bluvôlei, junto ao São Caetano, para a Superliga B em 2025. Brasília Vôlei e Unilife Maringá, embora não joguem as quartas de final, permanecem na elite do voleibol brasileiro.

Quartas de final - Confrontos e Agenda

Como dito anteriormente, o chaveamento é decidido em um cruzamento olímpico. O primeiro colocado enfrenta o oitavo, o 2º pega o 7º, 3º contra 6º e 4º contra 5º.

Confrontos, datas e horários:

Sesc Flamengo x Barueri

27/03 (quarta-feira) às 18h30: Barueri x Sesc Flamengo - Sportville, Barueri- SP;

30/03 (sábado) às 19h: Sesc Flamengo x Barueri - Tijuca - Rio de Janeiro- RJ;

03/04 (quarta-feira) às 18h30 - se necessário- Sesc Flamengo x Barueri - Maracanãzinho - Rio de Janeiro (RJ)

Osasco x Pinheiros

27/03 (quarta-feira) às 21h: Osasco x Pinheiros - Liberatti - Osasco- SP

30/03 (sábado) às 21h30: Pinheiros x Osasco - Pinheiros- SP

03/04 (sábado) às 21 - se necessário: Osasco x Pinheiros -Liberatti - Osasco- SP

Dentil Praia Clube x Sesi Bauru:

26/03 (terça-feira) às 19h: Praia Clube x Sesi Bauru - Arena Dentil - Uberlândia, MG

29/03 (sexta-feira) às 18h: Sesi Bauru x Praia Clube - Arena Paulo Skaf - Bauru- SP

02/04 (terça-feira) às 18h30 - se necessário: Praia Clube x Sesi Bauru - Arena Dentil - Uberlândia, MG

Gerdau Minas x Fluminense:

26/03 (terça-feira) às 21h: Gerdau Minas x Fluminense - Arena UniBH - Belo Horizonte (MG)

29/03 (sexta-feira)- horário à definir- Fluminense x Gerdau Minas - Hebraica (RJ)

02/04 (terça-feira)- horário à definir, se necessário- Gerdau Minas x Fluminense- Arena UniBH- Belo Horizonte (MG)

Resumo da 22ª rodada da Superliga Feminina

Brasília Vôlei x Sesc Flamengo

Sesc Flamengo e Brasília Vôlei se enfrentaram no ginásio Sesi Taguatinga, em Brasília. O técnico Bernardinho deu rodagem ao time e entrou com a maior parte das reservas, poupando algumas titulares para os playoffs. O Brasília entrou em quadra com risco de ser rebaixado e buscava o resultado para permanecer na elite nacional. Após o líder vencer os dois primeiros sets de forma tranquila, perdeu o terceiro para as brasilienses. O último set foi o mais equilibrado da partida, mas no final, o Flamengo encontrou o melhor voleibol e venceu a parcial, fechando o jogo em 3 sets a 1. A central Valquíria recebeu o troféu de melhor da partida, mas o cedeu para a levantadora Rose.

Dentil Praia Clube x Gerdau Minas

O clássico pão de queijo era o confronto mais aguardado da 22ª rodada. O confronto valia a terceira colocação e é mas um capítulo de um confronto que ocupa a maioria das finais nos últimos anos. Na partida, o Gerdau Minas dominou o Praia Clube e conquistou a vitória em sets diretos. Em todas as parciais, o Praia abriu vantagem no início, mas abaixou a guarda e permitiu a virada do rival. Kisy foi eleita a melhor jogadora da partida.

Bluvôlei x Osasco

O São Cristóvão Saúde/Osasco entrou em quadra contra o Bluvôlei, no ginásio do Galegã, em Blumenau (SC). O técnico Luizomar de Souza decidiu dar descanso a algumas de suas titulares, visando os playoffs. O Bluvôlei corria risco de ser rebaixado e precisava vencer o jogo por 3 sets a 0 ou 3 sets a 1, mas foi derrotado facilmente pelo vice-líder da competição. O Osasco voltou a triunfar na Superliga, e venceu a partida por 3 sets a 0, rebaixando o Bluvôlei para a Superliga B. Com este resultado, as osasquenses irão enfrentar o sétimo colocado na tabela de classificação, o Esporte Clube Pinheiros. A ponteira Tifanny foi eleita a melhor jogadora do jogo e ganhou o troféu Viva Vôlei.

Barueri x Sesi Bauru

No ginásio Sportville, em Barueri, as equipes entraram em quadra precisando pontuar, mas com objetivos diferentes. O Sesi Bauru, já classificado aos playoffs, visava confirmar a quinta colocação. Já o Barueri ainda não havia se classificado às quartas e precisava do resultado. A partida foi dominada do início ao fim pelo Bauru, que venceu em sets direos sem dificuldades. O Barueri apenas equilibrou a partida no terceiro set, mas não conseguiu vencer a parcial. Destaque para Edinara e Leia.

Fluminense x Unilife Maringá

O Fluminense recebeu o Maringá Vôlei, no ginásio da Hebraica, no Rio de Janeiro (RJ). O tricolor carioca contou com o retorno da ponteira Aleksandra Uzelac, que esteve ausente do time devido a problemas internos. O Maringá, que começou a rodada em oitavo, precisava vencer o Fluminense para se classificar para os playoffs. Porém, após um jogo com muitos problemas no passe, o time paranaense viu as cariocas vencerem o jogo por 3 sets a 0. Com este resultado, o Fluminense assegurou a sexta posição, e irá enfrentar o Minas nas quartas de final. Maringá ficou de fora dos playoffs por apenas um ponto, mas evitou o rebaixamento para a segunda divisão nacional. A ponteira Elina foi eleita a melhor do jogo e recebeu o troféu Viva Vôlei.

São Caetano x Pinheiros

A equipe de Pinheiros, que flertou com o rebaixamento em boa parte do torneio, foi a São Caetano conquistar sua vaga aos playoffs ao vencer, sem dificuldades, o já rebaixado São Caetano por 3 sets a 0. O resultado coloca o Pinheiros na sétima colocação, no caminho do Osasco. Mara foi eleita melhor da partida.