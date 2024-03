O Sesi Bauru venceu o Itambé/Minas por 3 sets a 0 (25-18, 25-20 e 25-17), na noite desta quinta (21), na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG). No jogo válido pela penúltima rodada da Superliga, os paulistas garantiram o terceiro lugar na tabela de classificação da competição, com 41 pontos, e conquistaram a terceira vitória seguida. O Minas se manteve no sexto lugar, com 32 pontos.

O Minas tentou lutar contra o Sesi, chegando até a equilibrar o placar em alguns momentos, mas não foi o suficiente. O time paulista teve uma ótima atuação coletiva, com destaque para o ponteiro Lukas Bergmann, que fez 18 pontos e foi escolhido o melhor da partida. O oposto Darlan também se destacou, sendo o maior pontuador da partida, com 19 pontos. No lado mineiro, o maior pontuador foi o ponteiro Paulo, com 12 pontos.

Com a vitória nesta rodada, o Sesi foi a 41 pontos, ultrapassando o Vedacit/Guarulhos, que tem 38 pontos, e assume temporariamente a terceira colocação. Caso o Guarulhos vença amanhã contra o Vôlei Renata, o Guarulhos poderá ultrapassar o Sesi na tabela, e retomar a terceira posição. Porém, se Guarulhos falhar, e o Minas permanecer em sexto, o confronto nas quartas de final da Superliga poderá ser entre Sesi e Minas.

A última rodada da Superliga terá jogos simultâneos, e o Sesi Bauru volta à quadra na próxima terça (26), às 21h, contra o já rebaixado Azulim/Gabarito/Monte Carmelo, na Arena Paulo Skaf, em Bauru (SP). Já o Itambé/Minas visitará o Vôlei Renata, no mesmo dia e horário, no Ginásio do Taquaral, em Campinas (SP).

Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube

Triunfo paulista em jogo tranquilo em Belo Horizonte

O jogo começou equilibrado, com o Minas tentando forçar um jogo rápido e sacando forte, para desequilibrar o Sesi. Mas a linha de passe paulista não se abalou, e deu tranquilidade ao levantador Thiaguinho para acionar seus atacantes. O Sesi apostou no saque forçado, atrapalhando a recepção mineira. Com o passe quebrado, o Minas não conseguiu jogar, viu o Sesi abrir quatro pontos de vantagem no placar, e não se recuperou. Os paulistas fecharam o set em 25 a 18.

Na segunda parcial, o Minas acordou, chegou a encostar diversas vezes no placar, e melhorou com a entrada do levantador Meijon. Mas a equipe mineira cometeu muitos erros, ajudando o Sesi, que não precisou de muitos esforços para se manter na frente. O ponteiro Lukas Bergmann e o oposto Darlan viraram muitas bolas, fechando o set em 25 a 20.

Já no último set, o Minas parecia perdido em quadra, e mesmo com o técnico Guilherme Novaes mexendo no time e utilizando o banco, não foi o suficiente para parar o Sesi, que veio embalado da vitória dos sets anteriores. A marcação mineira não funcionou, e foi praticamente impossível parar o oposto Darlan. No fim, o Sesi abriu 20 a 11, chegou a ter mais de dez pontos de diferença no placar, e fechou a parcial em 25 a 17, vencendo o jogo por 3 sets a 0. Após uma atuação brilhante, o ponteiro Lukas Bergmann foi eleito o melhor do jogo, e levou para casa o troféu Viva Vôlei.