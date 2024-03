Dentil Praia Clube e Sesi Bauru deram o pontapé inicial nos playoffs da Superliga Feminina 2023/24. A partida, realizada nesta terça-feira (26) em Uberlândia (MG), foi a primeira da série melhor de três entre as equipes.

Após ver seu adversário abrir 2x0, o Dentil reagiu e buscou a vitória diante do seu torcedor por 3 sets a 2 (16x25; 18x25; 25x23; 25x19; 15x11). O resultado deixa o time mineiro a uma vitória das semifinais do torneio.

O Praia Clube avançou aos playoffs na quarta colocação. O time de Paulo Coco somou 16 vitórias, seis derrotas e 45 pontos. O Sesi avançou em quinto lugar com 12 vitórias, dez derrotas e 37 pontos.

A segunda partida entre as equipes, válida pelas quartas de final, acontece na próxima sexta-feira (29) às 18h30 no ginásio Paulo Skaf em Bauru (SP).

Virada aurinegra

O Praia Clube chegou ao confronto com a corda no pescoço. As duas levantadoras principais da equipe, Claudinha e Naiane, não possuíam condições físicas para jogar: enquanto Claudia Bueno trata uma lesão crônica no é direito, Naiane sentiu, sozinha, o joelho. A responsabilidade de assumir a posição na equipe caiu no colo de Mila, grande destaque do confronto.

Nos dois primeiros sets, talvez pela lesão de Naiane, o Praia não foi efetivo em suas jogadas e parecia estar perdido emocionalmente. O astral praiano deu espaço para Edinara e companhia largar na frente, apresentando um bom voleibol. O time paulista abriu 2x0 no placar com uma vantagem de pontos elástica.

A partir do terceiro set, o time do Praia reagiu. A primeira melhora na equipe acontece na recepção, já que o serviço do Bauru perde eficiência e melhora o aproveitamento do passe praiano. Com a bola na mão, Mila mostrou ser uma ótima opção para substituir as colegas lesionadas, já que a levantadora jogou com maestria. Ótima distribuição e precisão nas suas ações.

O clima mais leve e a melhora técnica colocaram o Dentil em um outro patamar na partida. Por conta disso, a equipe jogou o terceiro e o quarto set na frente do placar, o que forçou o tie break.

No set decisivo, o confronto se manteve equilibrado até o 12º ponto, quando o Praia passou a converter uma série de contra-ataques e confirmou a vitória.

Mila foi eleita melhor jogadora da partida. Sofya Kuznetsova marcou 23 pontos e foi a maior pontuadora da partida. Pelo Bauru, Edinara marcou 19.