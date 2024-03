Na noite desta quarta-feira (27), o Osasco recebeu o Pinheiros no ginásio Professor José Liberatti pelo jogo de ida das quartas de final da Superliga Feminina 2023/24.

Em um dia útil, à noite, os torcedores osasquenses lotaram as arquibancadas e fizeram bonito. Os ingressos disponibilizados para o confronto esgotaram em menos de dez minutos.

O Osasco dominou a partida e venceu por 3 sets a 0 (25x16)

As osasquenses chegaram aos playoffs com a segunda melhor campanha. O time somou 18 vitórias, quatro derrotas e 51 pontos. Pela 22ª rodada da fase classificatória, a equipe venceu o Bluvôlei por 3 sets a 0.

O Pinheiros viveu o inverso. A equipe flertou com o rebaixamento, mas uma arrancada na reta final do torneio colocou a equipe na fase eliminatória. O time de Duda venceu as últimas cinco partidas da fase regular contra adversários diretos do meio da tabela.No total, o Pinheiros somou 10 vitórias, 12 derrotas e 26 pontos.

A segunda partida entre as equipes, que pode colocar o Osasco na semifinal da Superliga, acontece no sábado (30) no ginásio Henrique Villaboim em Pinheiros (SP) às 21h30.

Triunfo Osasquense

A partida começou com o nervosismo comum aos jogos eliminatórios. O placar manteve-se apertado e as equipes alternaram a frente do marcador até o 10º ponto. A partir daí, o Osasco passou a encaixar seu saque e o ataque, por consequência, também melhorou. As osasquenses construíram uma vantagem de 8 pontos (20x12) e administraram-na para vencer a parcial.

Destaque para o retorno da oposta Duda, que retornou às quadras, em uma inversão do 5x1, após passar por uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo. A atleta desfalcou a equipe por seis meses.

No segundo set, o Osasco começou errando seus ataques e permitiu ao Pinheiros abrir vantagem de seis pontos (6x12). Após um pedido de tempo do técnico Luizomar de Moura, a equipe contou com o barulho da torcida para reagir e empatar a parcial (16x16). A reação das osasquenses mexeu com o psicológico de Pinheiros, que ao decorrer da parcial, errou bolas "fáceis". O set continuou equilibrado até o final, mas o Osasco conseguiu fechar um set com um contra-ataque de Tifanny e um erro de ataque da oposta Bruna Moraes.

A terceira, e última parcial, evidenciou o abalo emocional do Pinheiros com a derrota no último set. As osasquenses abriram 5x1 logo de cara . O Pinheiros chegou a reagir, em uma sequencia de saques de Amanda Sehn (10x10), mas o Osasco conseguiu arrumar a recepção e, melhor no ataque, fechou o set em 25x20.

Brionne Butler foi eleita melhor jogadora da partida. Lorenne marcou 15 pontos. Pelo Pinheiros, Váldez marcou em 17 oportunidades.

Repercussões

Após a parida, a líbero e capitã, Camila Brait, comentou sobre como sua postura de líder auxiliou na vitória e sobre o carinho da torcida, já que Camila foi um dos assuntos mais comentados do X (ex-Twitter), após a divulgação de uma falsa lista de convocação para a Seleção Brasileira com seu nome:

"Eu tenho que comandar o fundo de quadra sendo capitã ou não. Então, acho que essa organização precisa ser conversada e comandada. Graças a Deus eu tenho feito isso muito bem e tenho auxiliado a equipe. Tenho as meninas pra me auxiliar e elas me ajudam muito também. A gente se acerta só pelo olhar."

"Eu fico muito feliz da torcida ter esse carinho comigo. Estou aqui há 16 anos e 15 temporadas, então eu só tenho a agradecer e retribuir na quadra esse carinho que a galera tem por mim.",finalizou Brait.

Laís, central do Pinheiros, falou sobre como o fator casa pode ajudar o Pinheiros a forçar um terceiro jogo e quais pontos o time precisa melhorar visando a próxima partida:

"Em casa a gente joga bem melhor. O fator casa ajuda por causa da torcida. Precisamos estar bem preparadas para esse confronto."

"Eu acho que hoje nós tivemos muitos erros bobos. Contra uma equipe tão forte como o Osasco, a gente não pode ter esses erros. Precisamos ter mais agressividade [nas ações].", completou a central.