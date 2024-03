O Barueri precisava vencer para confirmar a classificação aos playoffs sem depender de nenhum outro resultado. A missão era difícil, já que a equipe enfrentaria o Sesi Bauru, que buscava confirmar a quinta colocação. Na última rodada da fase classificatória, o caminho das duas equipes se cruzou em um duelo realizado na noite desta sexta-feira (22). Em um jogo dominado pelas visitantes, o Sesi venceu por 3 sets a 0 (17x25; 18x25; 24x26).

O resultado confirma a quinta colocação do Sesi na tabela de classificação. O time de Marcos Miranda termina a primeira fase com 12 vitórias, 10 derrotas e 37 pontos. Nas quartas de final, o time enfrenta o Praia Clube, que avançou em quarto lugar.

O Barueri, pela combinação de resultados da rodada, avança aos playoffs na oitava colocação. Soma oito vitórias, 14 derrotas e 26 pontos. A equipe terá uma missão difícil, já que enfrenta o Sesc Flamengo nas quartas de final.

Vitória de Bauru

A partida foi marcada pela diferença emocional entre as equipes. O Sesi Bauru controlou a partida do início ao fim. Mesmo nos momentos em que jogou atrás do placar, mostrava-se mais lúcido e tranquilo em quadra. A pressão por uma vaga aos playoffs pode ter afetado a mente das novinhas de Barueri, que erraram muito e permitiram a crescente das adversárias.

O Bauru abriu vantagens significativas nos dois primeiros sets. Na parcial inicial, o time chegou a ter 20x13 a seu favor e conseguiu abrir 2x0 em sets com tranquilidade.

No terceiro, e último set, o Bauru abaixou a guarda e o Barueri não tinha nada a perder. Por conta disso, a parcial foi a mais equilibrada da partida. O Barueri começou melhor e abriu 8x1, mas ao decorrer do jogo, o Bauru diminuiu a vantagem e aplicou a virada no final.

Edinara e Leia foram os destaques da partida.