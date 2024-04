Na noite desta segunda-feira (1), o Sesi Bauru, recebeu o Araguari pelo jogo de ida das quartas de final da Superliga Masculina 2023/24. A equipe visitante superou o Sesi por 3 sets a 2 (16x25; 33x35; 25x21; 25x17; 11x15).

Com a vitória, o Araguari joga a próxima partida em vantagem. Em caso de novo triunfo, o time mineiro vai às semifinais.

O Araguari avançou na sexta colocação com 12 vitórias, dez derrotas e 34 pontos conquistados. Já o Sesi foi o terceiro colocado com 14 vitórias, oito derrotas e 44 pontos.

O jogo de volta entre as equipes acontece na próxima sexta-feira (5) às 18h30.

Triunfo de Araguari

O grande diferencial do Araguari no confronto foi o sistema defensivo. A equipe apresentou eficiência na defesa e conseguiu converter a maioria dos seus contra-ataques.

No primeiro set, os defensores do time mineiro possibilitaram a construção de diversos contra-ataques que resultaram na vantagem de Araguari. O segundo set foi equilibrado e só terminou em um incrível 33x35 a favor dos visitantes. Destaque para o oposto Darlan, do Sesi Bauru, que anotou inacreditáveis 18 pontos apenas nessa parcial.

O terceiro e quarto sets indicavam que o Bauru não iria se entregar. A equipe passou a arriscar nos saques e converteu seus contra-ataques com Darlan. O time conseguiu forçar o tie-break, mas não manteve a regularidade e permitiu a vitória do Araguari.

O ponteiro Bruno Temponi foi eleito o melhor jogador da partida e recebeu o troféu Viva Vôlei.