Na abertura das quartas de final da Superliga Masculina 2023/24, o Campinas foi até Minas Gerais enfrentar o líder da fase classificatória Sada Cruzeiro. Em uma partida surpreendente, os campinenses saíram com a vitória por 3 sets a 0 (19x25; 25x27; 22x25).

O Campinas conquistou sua vaga aos playoffs na última rodada da fase classificatória, quando venceu dois sets do Itambé Minas. O time avançou na oitava colocação com nove vitórias, 13 derrotas e 28 pontos.

O Sada Cruzeiro, um dos favoritos ao título desta edição, classificou-se às quartas de final em primeiro lugar. A equipe somou 21 vitórias e apenas uma derrota até então. Além disso, somou 62 pontos.

O jogo de volta acontece em Campinas na próxima quinta-feira (4) às 18h30.

Vitória de Campinas

A lógica apontava para uma vitória absoluta do Sada Cruzeiro. De acordo com o voleibol apresentado pelas equipes, o caminho mais óbvio seria um 3 sets a 0 ou 3 sets a 1 celeste. No entanto, o que se viu foi um domínio absoluto do Campinas na partida.

A atuação foi, sem dúvidas, a melhor do Campinas na temporada. Liderados pelo poder ofensivo de Bruno Lima e pelo refino técnico no fundo de quadra do ponteiro Maurício Borges, os campinenses foram melhores em todos os fundamentos.

O Cruzeiro parece ter entrado na partida com um certo "relaxe" após uma fase classificatória beirando a perfeição. Os mineiros não apresentaram o bom voleibol e mostraram desatenção, até mesmo um certo espanto, nos momentos de decisão da partida.

A derrota quebra uma invencibilidade de 19 jogos do Sada.

Bruno Lima foi o maior pontuador da partida com 23 pontos. Lópes, pelo Cruzeiro, marcou 17.