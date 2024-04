Na noite deste sábado (30), o Sesc Flamengo venceu o Barueri por 3 sets a 0 (25-16, 25-19 e 25-14), diante da sua torcida no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro (RJ). As rubro-negras fizeram 2 a 0 e encerraram a série melhor de três das quartas de final da Superliga, confirmando o time nas semifinais. Elas já haviam vencido o Barueri fora de casa, na última quarta (27), por 3 sets a 1.

O Sesc Flamengo terminou a fase classificatória em primeiro lugar na tabela, enquanto o Barueri se classificou em oitavo. O Barueri não contou com a oposta Gabi Carneiro, que não foi relacionada para a partida, e, também, não contou com a oposta Camila Mesquita, que se recupera de dengue.

Em um jogo tranquilo, o Flamengo confirmou o favoritismo e não teve muita dificuldade contra as paulistas. Apesar do Barueri encostar no placar várias vezes durante o jogo, não foi páreo para o líder. O Sesc veio com muita potência no saque e no ataque, boa marcação e ótimo sistema defensivo. A ponteira americana Roni foi a maior pontuadora da partida, com 14 pontos, e foi escolhida a melhor jogadora do jogo pelo público, levando o troféu Viva Vôlei.

Agora, o Sesc Flamengo aguarda o vencedor da série entre Praia Clube e Sesi Bauru, que definirá o adversário do rubro-negro na próxima fase. A série está empatada em 1 a 1, e o jogo desempate será na próxima terça (2), às 18h30, na Arena Dentil, em Uberlândia (MG). As semifinais da Superliga ainda não tiveram data e horário divulgados.

Roni brilha e rubro-negras avançam às semifinais

O Sesc Flamengo começou o primeiro set com confiança e dominando o placar, chegando a ter 10 a 7. A marcação de bloqueio de Barueri funcionou, mas o passe paulista não estava nas melhores condições. O Flamengo apresentou grande volume de jogo, estava muito bem no sistema defensivo e abriu 10 pontos de vantagem. O técnico Wagão tentou reorganizar o time na inversão do 5-1, substituindo a levantadora Carol Leite e a oposta Jheovana pelas reservas Maria Clara e Ceci. No fim, o Sesc fechou o set com quase dez pontos de vantagem, em 25 a 16.

A segunda parcial do jogo começou com uma mudança nas ponteiras de Barueri, com Talia no lugar de Ana Rudiger. O Flamengo abriu 4 a 1 no início do set, o Barueri tentou encostar diversas vezes, mas o técnico Bernardinho apostou no saque da líbero reserva Marcelle e quebrou o passe instável de Barueri. No final do set, a ponteira Talia errou um ataque e deu de presente o último ponto da parcial para o Flamengo, que fechou o set em 25 a 19.

O terceiro set começou até equilibrado, mas muitos erros em sequência prejudicaram Barueri. O Flamengo abriu 7 a 4, mas o Barueri seguiu na cola e fez 9 a 11, mas o saque forte das cariocas foi o calcanhar de Aquiles das paulistas. O Flamengo abriu 20 a 13, minando a confiança do Barueri, que parecia entregue em quadra. A ponteira americana Roni fez o último ponto do jogo, fechando a parcial em 25 a 14 e foi eleita a melhor jogadora da partida. As rubro-negras venceram o jogo por 3 a 0 e garantiu a vaga nas semifinais.