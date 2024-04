Na tarde desta sexta (19), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou, em seu Instagram, as primeiras convocadas para os treinos preparatórios para a Liga das Nações de Voleibol 2024. A lista conta com duas jogadoras convidadas para participar dos treinamentos, que iniciarão na próxima quarta-feira (24), no Centro de Desenvolvimento do Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ).

Convocadas para os treinos no CDV

Confira as nomes a seguir:

Macris Carneiro (THY) - Levantadora

Lorenne Teixeira (Osasco) - Oposta

Gabi Guimarães (Vakifbank) - Ponteira

Julia Bergmann (THY) - Ponteira

Rosamaria Montibeller (Denso) - Ponteira

Diana Duarte (THY) - Central

Convidadas:

Luzia Nezzo (Barueri) - Central

Helena Wenk (Sesc Flamengo) - Ponteira

Esta lista conta apenas com as jogadoras que já encerraram a temporada de clubes por seus respectivos clubes. Nos próximos dias, a CBV divulgará os nomes restantes, com as jogadoras que ainda estão disputando a temporada de clubes. As atletas convocadas se apresentarão em Saquarema na próxima quarta (24), às 13h.

A ausência da levantadora Dani Lins e da líbero Camila Brait chamou a atenção dos torcedores. As jogadoras estão entre os 30 nomes inscritos no site da Federação Internacional de Voleibol para a disputa da Liga das Nações. Porém, nem sempre todas as inscritas na lista jogam de fato a competição.

Além de Brait e Dani, também foram incluídas a central Adenízia Ferreira e a ponteira Natália Zilio. A inclusão dos nomes das atletas veteranas na lista de inscritas foi bastante comentada nas redes sociais, visto que Brait declarou ao longo do último ano que não se juntaria mais à seleção brasileira. Natália, ex-capitã, também declarou aposentadoria da seleção após os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. Adenízia e Dani Lins não se pronunciaram, mas já era esperado que elas não atendessem mais às convocações para a seleção.

A comissão técnica do Brasil pretende trabalhar com um grupo de 18 atletas, visando os Jogos Olímpicos de Paris. Destas 18, apenas 13 poderão participar dos jogos.

O Brasil estreará sua participação na Liga das Nações no dia 14 de maio, contra o Canadá, às 21h, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ).