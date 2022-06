Joia da base rubro-negra, Helena Wenk celebra chance com Bernardinho no Sesc RJ Flamengo

Após o quarto lugar na Superliga Feminina de Vôlei 2021/2022, o Sesc RJ Flamengo reforçou o seu elenco para a próxima temporada. Entre as novidades, está a jovem oposta Helena Wenk, atleta agenciada da ProSports de apenas 17 anos, que faz parte da base do Flamengo e será integrada ao time adulto de Bernardinho na temporada 2022/2023.

Helena Wenk começou no vôlei treinando e jogando na AVOJOI (Associação de Vôlei de Joinville – SC), onde foi treinada por Willian Machado, Geraldo Marconi e Gabriel Ramos. Em 2020, ela chegou à base do Flamengo, onde colecionou títulos: foram dois Campeonatos Cariocas (sub-21 e sub-18), além de duas conquistas do Campeonato Brasileiro Interclubes (sub-18 e sub-17).

A jogadora revelou ter grande expectativa para trabalhar ao lado de um dos técnicos mais vitoriosos do país: Bernardinho, que ainda terá à disposição no elenco para a posição de oposta Monique, Bruna Honório e Sabrina e é um dos grandes reveladores de jovens promessas do vôlei.

“As minhas expectativas são as maiores possíveis, estou muito animada para essa nova etapa que vai se iniciar na minha vida! Acredito que junto com o time podemos chegar muito longe, mantendo o foco e desejando sempre o melhor resultado”, conta Helena Wenk.

“A oportunidade de trabalhar com o Bernardinho é algo que toda atleta sonha, e conseguir isso tão nova é algo maravilhoso, nunca achei que conseguiria alcançar essa meta tão cedo. No início do ano, tive a oportunidade de participar de dois treinamentos com o time adulto sob o comando dele, foi maravilhoso, e como todos sabem, ele é um grande técnico e tenho certeza de que vou aprender e evoluir muito com ele!”, completa a jovem oposta.

Em 2022, além da promoção ao time principal do Sesc RJ Flamengo, Helena Wenk também recebeu a oportunidade de ser convocada para a Seleção Brasileira feminina sub-21. Ela está atualmente em Saquarema, onde treina com a equipe e se prepara para disputar em agosto o Campeonato Sul-americano sub-21, que será realizado no Peru.

“Minha experiência na Seleção está sendo muito boa, superou todas minhas expectativas. Estou aprendendo e evoluindo muito, toda a comissão técnica é muito focada, tem grande experiência e nos passa muita segurança. Os dias aqui são bem corridos e bem puxados, mas tudo isso lá na frente vai valer muito a pena”, finaliza a jogadora.