Previa Once Caldas vs Águilas Doradas: buscando el camino del triunfo

Inicio de la semana, la tercera del mes de julio, con la continuidad de la fecha 3 de la Liga BetPlay 2022-II. Once Caldas jugará nuevamente en su estadio, el Palogrande de Manizales, recibiendo la visita de las Águilas Doradas a partir de las 8:05 p.m., en un duelo que pinta para ser parejo, pero que la necesidad del blanco blanco obliga a los dirigidos por Diego Corredor, a dar el máximo frente a su gente.

Este será el enfrentamiento número 27 entre ambos. Si hablamos de los anteriores encuentros, los números favorecen a los de Rionegro, que se impusieron en 10 oportunidades, mientras que los de Manizales lo hicieron en siete, dejando un saldo de nueve empates.

Once Caldas, a darle una alegría a su afición

El Once Caldas de Diego Corredor no pasa por un buen momento en el inicio del semestre. Empatar recientemente en casa ante La Equidad, volvió a agudizar la crisis por la que pasa la relación hinchada - equipo en la ciudad de Manizales.

Y es que no es para menos el inconformismo de la afición, ya son casi siete años en los que el equipo no ha estado presente en la pelea por el título y el semestre no lo ha comenzado de la mejor manera, por lo que tendrá la obligación de cambiar el rumbo rápidamente. El conjunto de Manizales sigue cometiendo errores en defensa que le cuestan puntos y debe remediar la situación lo más pronto posible y cosechar victorias a como dé lugar.

Santiago Mera, Juan David Betancur y la más reciente contratación, Edwar López, son las novedades en la convocatoria el Once Caldas, entrando en lugar de Leyvin Balanta, Marlon Piedrahita y Guillermo Celis.

Lista de convocadas

Águilas Doradas, a alzar el vuelo en Manizales

Las Águilas Doradas llegan a este partido precedidos de su debut en la liga, donde igualó 2-2 en casa con Independiente Santa Fe, pasando apuros, pero rescatando un punto que le permitió iniciar la competición sin una derrota por lo menos.

Los dirigidos por Leonel Álvarez siguen preparándose, teniendo en cuenta que aún tienen un partido aplazado debido a la suspensión del partido ante el Atlético Bucaramanga en la primera jornada. Eso sí, el equipo, ha tenido más sesiones de entrenamiento, por lo que ha tenido más tiempo de afianzar su juego, acoplando las nuevas piezas que ha incorporado para este semestre.

Para este partido, entran en la convocatoria las más recientes incorporaciones del equipo, los laterales Hayen Palacios y Felipe Banguero, al igual que Juan Pablo Díaz en lugar de Yoni Mosquera, Auli Oliveros, Juan Pablo Otálvaro.

Lista de convocadas

Posibles formaciones

Once Caldas,: Gerardo Ortiz; Jorge Cardona, Fáiner Torijano, Jéider Riquett, Alejandro Artunduaga; Robert Mejía, Leonardo Pico, Juan David Rodríguez; Ayron del Valle, Diego Valdés, Nelson Quiñones. D.T.: Diego Corredor.

Águilas Doradas: Juan David Valencia; Yhormar Hurtado, Jean Carlos Pestaña, Sebastián Rodríguez, Mauricio Duarte; Jeisson Quiñones, Jesús Rivas, Robinson Contreras; Marco Pérez, Antony Vásquez. D.T.: Leonel Álvarez.

Equipo arbitral

Central: Carlos Ortega - Bolívar

Asistente No.1: Herminzul Calderón - Bogotá

Asistente No.2: Julio Hoyos - Córdoba

Cuarto árbitro: John Gallego - Caldas

VAR: Jhon Perdomo - Huila

Asistente VAR: Luis Delgado - Valle

Observador VAR: Sebastián Restrepo - Federación