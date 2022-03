El clásico cafetero entre Once Caldas y Pereira terminó en tablas

En el juego válido por la fecha 10 de la Liga BetPlay DIMAYOR 2022-II, se enfrentaron Once Caldas y Deportivo Pereira en el estadio Palogrande; en la Ciudad de las Puertas Abiertas. Los Albos a pesar de contar con el dominio del balón no contaron con la eficacia de otros encuentros, donde logró apenas dos remates a los tres palos. No obstante, es un resultado favorable para las aspiraciones del Blanco Blanco.

Diego Corredor paró a su equipo con un 4-3-3 de la siguiente manera: Gerardo Ortiz en el arco; Jorge Cardona, Fainer Torijano, Brayan Córdoba y Felipe Banguero en la zona defensiva; Marlon Piedrahita, Dannovi Quiñones y Juan David Rodríguez en la zona medular; en ataque Marcelino Carreazo, Ayron del Valle y Mender García.

Los visitantes saltaron con una figura 4-2-3-1 de la siguiente manera: Santiago Castaño en portería; en defensa de derecha a izquierda Jherson Mosquera, Carlos Garcés, Carlos Ramírez y Daniel Linarez; en el medio campo Harlín Suárez, Maicol Medina, Kevin Lugo, Santiago Montoya, Duván Palacios y Leonardo Castro.

Primer tiempo de alta intensidad

Desde los primeros minutos, se notó la propuesta futbolística del local, que ya la conocemos, de presionar la salida del rival con juego agresivo y dinámico y al minuto 5' cayó la primera opción de gol del Once Caldas, en los pies de Marlon Piedrahita, un centro que se fue cerrando y casi se va al fondo de la portería y así hasta que el Pereira empezó a reaccionar y a controlar el envión anímico por medio de controlar la pelota en el medio de la cancha y al minuto 13' los Matecañas se hicieron sentir, un remate de tiro libre por parte de Ramírez que atajó Ortiz.

Pasados los primeros 15, se evidenció un juego emocionante por ambas escuadras que no paraban de luchar ejerciendo un buen fútbol a pesar del encharcamiento de la cancha. Donde se empezó a ver a un Pereira más cómodo en la cancha, pero el Blanco Blanco al 21' tuvo una nueva aproximación un remate de Mender García se va desviado después de eludir al defensa que lo marcaba. Sin embargo, el visitantes comenzó a tener el dominio del partido y se acercó al arco de Ortiz y a manejar los hilos del partido.

Al pasar los minutos el desgaste físico se empezó a notar, el ritmo del partido decayó comparado con los primeros minutos, ya no eran tan directos e intensos, además la imprecisión en los pases se empezó a ver. A este punto del partido llevaba 7 remates y una posesión del 52 % para el local.

En los últimos instantes de la primera etapa, Once Caldas se plantó en el campo del Pereira, donde logró salirse del control ejercido por estos, sin embargo, no lograron generar mucho peligro en la portería de Santiago Castaño. El primer tiempo dejó un aroma de buen fútbol.

Hubo opciones, pero no goles

La etapa complementaria arrancó cortada por las seguidillas de faltas cometidas por ambas escuadras donde sumaron más de 8 infracciones; Duván Palacios recibió tarjeta Amarilla; por una falta sobre Cardona. y se vio un juego muy similar al de los últimos minutos del primer tiempo, sin profundidad, lento y trabado en la mitad de la cancha, asimismo a ambos les costó dar más de 5 pases seguidos, sin embargo los dirigidos por Corredor manejaban la posesión del balón.

Al minuto 60' Pereira movió buscando un revulsivo en el juego, salió Duván Palacios e Ingresó Jáder Maza, Corredor por su parte hizo los mismo, realizó un doble cambio salió Felipe Banguero y Juan Rodríguez e Ingresó David Murrillo y Robert Mejía; cambios que le cayó muy bien al partido, el ritmo de juego mejoró considerablemente.

Al 62', el local estuvo cerca de abrir el marcador un remate que falló Mender García, al minuto 65' y 66' Marlon Piedrahita tuvo remates con bastante peligro sobre la portería de Castaño, una de ellas pasó rosando el travesaño, el Pereira respondió con un tiro libre que se desvió y pasó cerca del larguero.

El compromiso se tornó de ida y vuelta, ambas escuadras estuvieron dispuestas de ir a llevarse los tres puntos, al 71' ambas escuadras tuvieron llegadas, al 80' Pereira tuvo la más clara, un remate que salvó Ortiz, que salió figura del partido por sus atajadas que salvaron al Caldas de perder.

No obstante, en los últimos momentos del partido, el local bajó un poco el ritmo, además se notó incómodo en el terreno de juego. seguía siendo un partido parejo, pero ambas escuadras dejaron de tomar altos riesgos, vieron que el empate era un buen resultado, además del alto desgaste del partido de notó en los últimos 5' minutos. El partido terminó con un remate de Harlín Suárez.