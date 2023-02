Historial desfavorable para el Once Caldas visitando al Atlético Nacional

Once Caldas comienza el año 2023 con el deseo de iniciar de la mejor manera el primer semestre de la Liga BetPlay frente al más veces campeón, Atlético Nacional, en una nueva confrontación de el "clásico libertador", partido como siempre interesante, que promete buen futbol en el debut de una nueva temporada de fútbol colombiano.

Luego de una dolorosa eliminación para ambos equipos en el todos contra todos del semestre anterior, el verdolaga y el blanco blanco se reforzaron y esperan imponer condiciones desde la primera fecha. El último duelo entre ellos fue en Manizales, con saldo a favor para el Once Caldas con gol de Ayron del Valle por la fecha 17 del clausura 2022 mientras que el último partido en Medellín terminó en tablas.

Historial

En total, estos dos equipos se han visto las caras 207 veces, de las cuales 93 terminaron en victorias del Atlético Nacional, en 64 ocasiones el Once Caldas se llevó el triunfo y en las 50 restantes no se sacaron diferencia, esto para sumar a una estadistica favorable para el equipo antioqueño.

Números del Once Caldas visitando a Nacional

Once Caldas ha visitado 115 veces la capital paisa en primera división, donde la estadística indica que ha caído en 71 partidos, mientras que, ha ganado 17 y empatado 29, con 114 goles a favor del albo y 181 a favor de Atlético Nacional. Desde que se disputan torneos cortos, se han disputado 47 partidos con 24 partidos ganados del verdolaga, 13 partidos para los albos, y 10 empates.

El último partido del Once Caldas visitando al Atlético Nacional fue empate 0-0 los dirigidos por Diego Corredor y en ese entonces Hernán Darío Herrera, no se sacaron diferencias.

Últimas visitas del 'blanco blanco' a Nacional en liga

23 de abril de 2022: Nacional 0-0 Once Caldas

27 de octubre de 2021: Nacional 2-0 Once Caldas

26 de enero de 2019: Nacional 0-0 vs Once Caldas

21 de abril de 2018: Nacional 1-0 vs Once Caldas

29 de abril de 2017: Nacional 1-0 vs Once Caldas

Dato adicional

Desde hace ocho años (2015) solo en dos ocasiones este encuentro presento empate a cero goles, y en su mayoria la distancia en goles fue de uno de diferencia.