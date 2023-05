Previa Deportes Tolima vs Atlético Nacional: el 'verdolaga' se juega ser cabeza de serie

Este Sábado, Atlético Nacional visita a Deportes Tolima en el marco de la fecha 20 de la Liga BetPlay DIMAYOR 2023-I, ambos elencos deben ganar, el local busca los tres puntos para apelar a la remota posibilidad de clasificar, mientras que el visitante se juega ser cabeza de serie si gana su partido y se dan otras combinaciones de resultados.

Tolima, por la hazaña de la clasificación

Hablando de la tabla de posiciones, Deportes Tolima cuenta con un mal presente, pues luego de 19 fechas disputadas, se ubica en la casilla número 12 de la tabla de posiciones con 23 puntos, esto tras ganar cinco partidos, empatar ocho y perder los seis restantes, además, ha anotado 21 goles, pero ha recibido 24, para una diferencia de gol de -3.

Deportes Tolima ha tenido un semestre bastante irregular, pues su juego y sus resultados no han sido los esperados debido a las constantes lesiones del plantel, además de las rotaciones teniendo en cuenta su participación en la Copa Sudamericana; el irregular momento del equipo también llevó a la salida del entrenador Hernán Torres quién en la fecha 15 dejó la institución y se dio la llegada del timonel argentino Juan Cruz Real, ante el cambio de cuerpo técnico, el equipo no ha perdido en tres partidos, uno de Copa Sudamericana donde empató y dos de Liga, donde supo ganar uno y empatar el restante, Tolima ha sido afectado con varias lesiones lo que no le ha permitido desarrollar completamente su juego, este es un tema que se debe revisar para si se logra la clasificación afrontarlo de la mejor manera o para ya pensar en lo que resta del torneo internacional y el próximo semestre de la Liga BetPlay.

Nacional, por lograr ser cabeza de serie

Teniendo en cuenta la tabla de posiciones, Atlético Nacional pasa un buen presente, pues luego de disputar 19 fechas, se encuentra en la posición número tres de la tabla de posiciones con 34 puntos, esto tras ganar nueve partidos, empatar siete y perder tres, además cuenta con una diferencia de gol de +12, esto tras anotar 24 goles y haber recibido 12.

El conjunto verdolaga la pasa bastante bien en la Liga colombiana, pues su clasificación a la fase dos de la competencia se dio con anticipación, desde el partido aplazado que ganó frente a América de Cali duerme tranquilo en el grupo de los clasificados, lo que le permitió hacer grandes rotaciones en la nómina de cara a los último tres juegos, si bien el equipo en la primera mitad del campeonato no convencía por su juego, pero si se le daban los resultados, después del más reciente derbi antioqueño donde se dio una variación de esquema tres pasar de un 4-3-3 a un 4-4-2 el equipo dirigido por Paulo Autuori se ha visto mucho mejor, el juego es más vistoso y hay un mejor ambiente en el plantel, además la participación del elenco verde en la Copa Libertadores ha sido bastante buena, pues se encuentra líder e invicto en su grupo, esto tras tres partido disputados en donde supo ganar dos y empatar el restante.

Lista de convocados

Posibles formaciones

Deportes Tolima: Cristian Vargas; Fabian Mosquera, Juan Rubiano, Shean Barbosa, Junior Hernández; Juan David Rios, Juan Pablo Nieto; Estefano Arango, Yeison Guzmán, Yeison Steven Lucumi; Diego Herazo. D.T.: Juan Cruz Real.

Atlético Nacional: Kevin Mier; Andrés Román, Sergio Mosquera, Cristian Zapata, Danovis Banguero; Yerson Candelo, Jhon Duque, Nelson Palacio, Nelson Deossa; Jarlan Barrera, Francisco Da Costa. D.T.: Paulo Autuori.

Equipo arbitral

Central: John Hinestroza - Chocó

Asistente Nro. 1: Sebastián Vela - Bogotá

Asistente Nro. 2: Heibert Calvo - Bogotá

Cuarto Árbitro: Juan Roldán - Tolima

VAR: Keiner Jiménez - Cesar

AVAR: Herminzul Calderón - Bogotá

El historial reciente entre ambos equipos se encuentra igualado, pues de los últimos cinco compromisos disputados, el pijao ha ganado dos partidos, se ha registrado un empate y el verdolaga ha logrado dos victorias, en cuanto a goles, el historial reciente lo domina Atlético Nacional con ocho goles frente a seis de Deportes Tolima.

El encuentro entre Deportes Tolima y Atlético Nacional se llevará a cabo en el Estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué e iniciará a las 7:00 p.m. hora colombiana, con transmisión de Win Sports +.