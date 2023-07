Liga nueva pero mismo rendimiento, Felipe Aguirre salva a un Atlético Nacional desdibujado

El defensor central antioqueño, Felipe Aguirre fue, por mucho, el mejor jugador de Atlético Nacional en su debut por la Liga BetPlay 2023-II. En su visita al Estadio Palogrande de la ciudad de Manizales, los dirigidos de manera interina por William Amaral tuvieron un buen arranque, pero con el paso de los minutos el equipo fue más de lo mismo del primer semestre.

No obstante, Felipe Aguirre se mostró rápido, bien posicionado, fuerte en los duelos y con un alto nivel de concentración en la zona defensiva. Lo anterior, permitió que Atlético Nacional no pasara mayores apuros ante los ataques de Once Caldas.

Aguirre, fue uno de los jugadores que mejor terminó el torneo anterior, donde Atlético Nacional terminó siendo subcampeón tras perder la tanda de penales ante Millonarios.

El defensor, que hizo su proceso formativo en el equipo antioqueño y luego pasó por Celaya de México y Montevideo Wanderers de Uruguay, es uno de los llamados a liderar la restructuración de Atlético Nacional tanto adentro como fuera de la cancha.

Mezcla entre autocrítica, trabajo y actitud

Vale la pena destacar que, en días pasados, Aguirre fue autocrítico en una rueda de prensa y le dejó un mensaje a sus compañeros cuando afirmó que: "Muchas veces durante el torneo no teníamos humildad, nos llenábamos de soberbia y no aceptábamos una crítica o una corrección".

Y fiel a sus palabras, el ex Montevideo Wanderers demostró con fútbol, actitud y garra que en Atlético Nacional hay muchos que no están a la altura y no dan su 100 por ciento mientras él sigue destacando por encima del nivel promedio del equipo.

Felipe Aguirre cantando el himno antioqueño. Foto: @PabloDurangoDir

Luego del empate 1 a 1 con goles de Dayro Moreno (Once Caldas) y Neyder Moreno (Atlético Nacional), el equipo paisa volvió a la ciudad y ya prepara lo que será su próximo partido ante Águilas Doradas por la fecha 2 de la Liga BetPlay 2023-II. Dicho compromiso se disputará el sábado 22 de julio en el Estadio Alberto Grisales de la ciudad de Rionegro.