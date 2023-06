Memoria 'Verdolaga': un tiro libre directo a la proclamación en Copa ante Millonarios

Una vez más, Atlético Nacional y Millonarios se enfrentan en la definición de un título en Colombia. En esta ocasión, estamos hablando del título de la Liga BetPlay 2023-I en la que es considerada una de las finales más importantes de la historia de nuestro balompié.

Por lo anterior, desde VAVEL aprovechamos para recordar uno de los antecedentes recientes entre ambos equipos: la final de la Copa en 2013 donde luego del empate dos a dos en el Estadio 'El Campín', los entonces dirigidos por Juan Carlos Osorio vencieron a Millonarios por 1-0 en el Atanasio Girardot.

Nóminas iniciales y primeros instantes del partio

Aquel 17 de noviembre de 2013, el Rey de Copas colombiano salía a la cancha con: Luis Enrique ‘Neco’ Martínez en la portería; Diego Peralta, Alexís Henríquez y Óscar Murillo en la línea de 3 defensores. Además de Daniel Bocanegra y Juan David Valencia como carrileros. Más adelante, en la zona de volantes empezaron el partido Sebastián Pérez, Alejandro Bernal y Sherman Cárdenas. Y, en punta, los delanteros fueron Fernando Uribe (hoy en Millonarios) y Jefferson Duque (hoy en Nacional).

Por su parte, el equipo azul formó con: Luis Delgado bajo los tres palos; Andrés Cadavid, Anderson Zapata, Lewis Ochoa y Alex Díaz en la zona defensiva. En la mitad del campo Elkin Blanco, Rafael Robayo, Yhonny Ramírez, Dahwling Leudo y Mayer Candelo. Arriba, como único delantero Dayro Mauricio Moreno.

El partido estuvo marcado por dos hechos importantes: el primero tuvo que ver con el marcador global que, hasta ese momento, iba 2 a 2. El segundo y no menos importante: el aguacero que cayó antes, durante y después del partido lo cual hizo que la cancha estuviera pesada, el balón no rodara mucho y los equipos no pudieran elaborar juego a ras de piso.

Por lo anterior, la mayor parte del compromiso se vio un juego cortado, friccionado y donde los equipos priorizaron el choque que la tenencia de la pelota. Fue precisamente en ese juego brusco que, al minuto 35 de la primera parte Atlético Nacional definió el partido, la serie y el título luego de un tiro libre ejecutado de gran manera por Juan David Valencia.

El zurdo le pegó a la pelota por encima de la barrera y su ejecución fue ajustada al palo de la portería que defendía Luis Delgado. El disparo fue tan bien dirigido que el guardameta azul lo único que pudo hacer fue ver como la pelota ingresaba a la portería. Luego de dicho gol, Atlético Nacional priorizó el orden defensivo ante un Millonarios que intentó reaccionar pero que no logró inquietar la portería verdolaga.

Segundo tiempo

Para el segundo tiempo llegaron los cambios de jugadores pero no en el trámite del partido. En Nacional ingresaron Jhon Valoy por Fernando Uribe al minuto 55, Farid Díaz por Sebastían Pérez al minuto 73 y Wilder Guisao por Jefferson Duque al minuto 78. En la visita las sustituciones realizadas por Hernán Torres fueron: Wason Rentería por Elkin Blanco en el entretiempo, Harrison Otálvaro por Dahwling Leudo al minuto 69 y Yuber Asprilla por Rafael Robayo al minuto 82.

En los minutos finales Millonarios intentó de manera desesperada el gol del empate que los llevara a definir el título por penales pero los verdes controlaron bien y sin mayores sobresaltos los ataques embajadores.

De esta manera, Atlético Nacional lograba un título más en un año donde también lograría el bicampeonato de Liga de la mano de uno de sus mayores ídolos Juan Carlos Osorio y con un golazo de Juan David Valencia.

La historia los vuelve a citar

Casi 10 años después, ambos conjuntos dirigidos por Paulo Autuori y Alberto Gamero respectivamente se enfrentan por un título de “mayor envergadura” y que, repetimos, es considerada una de las definiciones más importantes en la historia de nuestro fútbol. ¿Quién ganará? Lo sabremos el próximo sábado en el Estadio El Campín. Por el momento y antes de disputarse la final de ida en el Atanasio apelamos a la ‘Memoria Verdolaga’ de aquel 17 de noviembre de 2013.

