Pedro Sarmiento: "No me gustó el resultado, asumo toda la responsabilidad"

Primera derrota en la Liga BetPlay 2023-II por parte del Once Caldas en la ciudad de Ibagué, el vinotinto se impuso 3-1 ante el blanco blanco de Manizales, en juego válido por la segunda fecha de la competencia, logrando así una derrota que bajó los humos de un Once Caldas que venía de jugar bien y empatar con el subcampeón de la Liga, Atlético Nacional.

Al final del juego, el entrenador del blanco blanco, Pedro Sarmiento, atendió a los medios de comunicación. Se le cuestionó sobre el mal manejo defensivo y el penoso ataque del equipo. Su respuesta fue: "Confié a ojo cerrado de que el equipo de pronto por ahí tenía la misma actitud y el mismo temperamento para jugar en condición de visita, como lo jugamos contra Nacional". Posterior a eso, agregó: "Tenía más molestia conmigo, que con los jugadores".

Por su parte, Andrés Felipe Correa, mencionó que los jugadores del Tolima empezaron a sumar desde muy temprano en el campo del Once Caldas, además recalcó que: "Se le vio muchas más ganas a Tolima", haciendo alusión a la regular actuación que propinó el equipo caldense. Sarmiento, recalcó que se debe seguir trabajando en el equipo, para que así se logre tener un Once Caldas más "rápido y preciso".

Sarmiento se mantuvo firme al aseverar que, a pesar de la derrota de hoy, el equipo seguirá entrenando para cosechar mejores resultados. Recalcó que a pesar de que las cifras que lleva el equipo no son las esperadas por el cuerpo técnico y la afición, se debe tener en cuenta que el plantel que maneja es relativamente “nuevo” y no duda de sus jugadores; comentó: "Aprender a ganar no es fácil, porque los jugadores deben tener partidos encima, para acortar la distancia de jugar de local a visitante".

Los humos elevados, después del partido, eran bastante evidentes por parte del entrenador Pedro Sarmiento, que mostró un claro descontento al escuchar la temida zona de descenso; Correa resaltó que a pesar de la mala presentación del equipo ante Tolima, los próximos resultados serán los que definan la permanencia del blanco blanco en primera división.

El siguiente partido del Once Caldas será el próximo domingo 30 de julio a las 3:30 p.m. contra el Deportivo Cali en el Estadio Palogrande, encuentro correspondiente por la tercera fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2023-II.