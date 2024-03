Por cuarta vez en la historia, Independiente Santa Fe y Boca Juniors de Cali se enfrentarán por Copa Colombia. En la fase por primera ronda, el equipo caleño recibirá por el encuentro de vuelta al equipo bogotano en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero a las 8:00 p.m. El partido de ida se lo llevaron los cardenales, quienes se impusieron 3 a 1 en casa.

El equipo de Peirano está viviendo un buen presente en liga, el uruguayo quiere seguir esa buena racha, pero en Copa BetPlay, en el que aspiran a avanzar en este torneo. Aunque la actualidad de los caleños no es la mejor en el torneo de ascenso, aspiran a eliminar a un grande del FPC.

Boca Juniors, en búsqueda de la primera victoria

El DT colombiano no ha tenido un buen presente en el año. Sin embargo, la ilusión de tener un buen inicio en Copa es bastante grande considerando que podría llevarse la primer victoria en la historia ante el club bogotano y de visitantes.

Tras haber ido en los primeros minutos con ventaja, no pudo mantener en el medio las líneas compactas para detener al equipo bogotano. Jossimar Chaverra supo aprovechar el error del defensa para anotar el primero.

Luego de este partido, pudo conseguir una victoria después de mucho tiempo. Desde el 26 de febrero no celebraba el equipo caleño. Seguramente ya con variantes y poniendo en el once a jugadores que todavía no habían podido jugar, como Maicol Balanta, puede dar el batacazo ante Santa Fe.

Santa Fe, con titulares a pesar de la ventaja

A pesar de que algunos jugadores han venido teniendo varios partidos durante el semestre y se pensaba que tendrían descanso para este partido, Peirano los puso en lista. Con la ventaja, pudo haber llamado canteranos y poder ver algunos relevos que puede llegar a necesitar más adelante, pero prefirió no arriesgar.

En comparación con la última lista de convocados, Marcelo Ortiz, Daniel Torres y William Ovalle salen. Dos de ellos siendo titulares, tendrán descanso para el próximo encuentro ante Águilas. Daniel Torres, durante la última semana estuvo sintiéndose con malestar, lo que lleva a que pueda tener reposo para este juego.

Tras las sanciones dadas por Dimayor en liga, Facundo Agüero y Francisco Chaverra vuelven para poder seguir teniendo un buen rendimiento en cuanto a lo futbolístico ya que se necesitan para las próximas fechas. Por otro lado, Dairon Mosquera vuelve luego de un par de fechas.

Muy seguramente el entrenador del expreso rojo utilizará una nómina mixta y dejará a jugadores importantes en la banca, como Rodallega, por si lo llegase a necesitar durante el juego.

Lista de convocados

Foto: Independiente Santa Fe

Posibles formaciones

Boca Juniors: Sergio Pabón; Brayan Murillo, Jhostin Medranda, Juan Viveros, Hermes Angulo, Brayan Cundumi, José Andrade, Vicente Prado, Brayan Angulo, Kevin Núñez, Jossimar Chaverra. D.T.: José Manuel Rodríguez.

Santa Fe: Juan Espitia; Elvis Perlaza, Iván Scarpetta, Santiago Cuero, Daniel Moreno, Frank Castañeda; Luis Rentería, Johan Torres, Yílmar Velásquez, José Correa, Francisco Chaverra. D.T.: Pablo Peirano.

Equipo arbitral

Central: Jonnathan Ortiz - Nariño

Asistente Nro. 1: Jhon Zambrano - Nariño

Asistente Nro. 2: Johan Peña - Tolima

Cuarto Árbitro: Cristian Mosquera - Valle