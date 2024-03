El Junior de Barranquilla llega a este nuevo episodio del campeonato con la confianza de haber recuperado su buen juego en las dos fechas anteriores y tras cuatro partidos consecutivos sin perder. El antecedente positivo del rojiblanco para esta jornada se resume así: empate a tres goles ante Pereira de visitante, en la fecha 9; igualdad 0-0 vs Nacional de local, en la fecha 10; las victorias frente a Águilas 0-2, en Rionegro y 3-1 a Jaguares en el Metropolitano, en las fechas 11 y 12, respectivamente.

El buen trato de la pelota y la buena gestión de la plantilla son vitales para que Junior pueda desarrollar a plenitud su juego, pues cuenta con una de las nóminas mejor valoradas del país, debido a la calidad de sus jugadores. Pero, es de público conocimiento que, cuando al equipo le toca enfrentar a un rival en la altura, todo se le complica y el juego no fluye de la manera esperada.

Por eso, Arturo Reyes buscará enderezar el camino de su equipo, tras los malos resultados que ha dejado cada visita a la altura. En enero disputó la Superliga ante Millonarios y el partido de vuelta se jugó en Bogotá, donde perdió 2-0, resultado que le daría el título al club embajador por 2-1 en el global.

Este semestre, ya se midió por liga en Bogotá con Fortaleza e Independiente Santa Fe y perdió ambos por marcador de 0-2 y 0-3. Además, en la segunda fecha visitó a Boyacá Chicó en Tunja y cuando ya se veía todo perdido con un gol agónico de Steven ‘Titi’ Rodríguez al 90+6’ rescató un empate que supo a victoria, tras el pálido trámite del partido.

Arturo Reyes DT de Junior en rueda de prensa. Foto: Dimayor

El técnico Reyes se mostró optimista en rueda de prensa, tras la última victoria de su equipo en condición de local ante jaguares por 3-1 el pasado viernes. Este resultado le sirvió para sostener su posición en la tabla y encajar su segunda victoria consecutiva, después de cinco fechas sin ganar, con saldo de tres derrotas, dos empates y sin mostrar su mejor versión de juego.

"Hemos pasado un momento difícil, pero la confianza de los jugadores, la confianza en lo que estábamos haciendo siempre ha estado y el resultado no tan bueno cuando no pudimos ganar y ahora que llevamos dos partidos seguidos ganados no nos cambia la mentalidad, no nos cambia lo fuerte que es este grupo. Este equipo está creciendo está desarrollándose y podemos esperar más de cada uno", afirmó.

El historial entre Patriotas y Junior en Tunja es el siguiente:

Liga: 11 partidos; ocho victorias de los lanceros, dos empates y una victoria del rojiblanco en 2013.

Copa: un partido; un empate.

Las novedades

Para este juego, Reyes no podrá contar con algunos de los jugadores de su nómina titular.

El lateral izquierdo Gabriel Fuentes fue llamado de última hora a la selección Colombia ante la lesión de Cristian Borja. Fuentes ya se encuentra a disposición de Néstor Lorenzo para enfrentar los amistosos ante España, el 22 de marzo en el Olímpico de Londres y Rumania en el Civitas Metropolitano de Madrid, cuatro días después.

El arquero Santiago Mele fue convocado por Marcelo Bielsa para representar a Uruguay en los amistosos ante País Vasco en el estadio San Mamés del Athletic Bilbao y Costa de Marfil, en Lens, Francia el 23 y 26 de marzo, respectivamente.

Ambos jugadores podrían ser baja para el equipo de Barranquilla en el duelo frente a La Equidad por la fecha 14 del campeonato, todo depende de los tiempos posteriores a la fecha FIFA. Este encuentro será en condición de local el 29 de marzo.

Recordemos que, en el departamento médico se encuentran Luis 'Cariaco' González, Didier Moreno, Rafael Pérez, Walmer Pacheco, Fabián Cantillo y el central argentino Nicolás Salazar quien se sigue recuperando de un cuadro de dengue y aún no ha podido debutar.