All-Star 2008: LeBron, "Superman" Howard y Kapono, las estrellas que brillaron en Nueva Orleans

La edición número 58 del All Stad de la NBA se celebró en New Orleans. El año 2008 fue el primer All Star que se disputó en la capital del estado de Louisiana, el segundo comenzará esta misma madrugada. Los 18.000 espectadores que asistieron al New Orleans Arena presenciaron como "King James" se coronó como el mejor jugador del partido de las estrellas. También vieron como Dwight Howard voló muy alto para conquistar su primer trofeo de mates y como el californiano Kapono fue el pistolero más efectivo desde la línea de 7,25 y revalidó el concurso de triples. Además este All Star sirvió para ver en el mismo equipo a Juan Carlos Navarro y a Kevin Durant, el jugador de baloncesto más en forma del planeta

All Star Game: el Este se impone gracias a un "King James" MVP

Los seleccionados de la Conferencia Este vencieron a los de la Oeste (134-128) en un encuentro muy igualado y plagado de espectáculo. El partido fue dominado por los jugadores del Este que ganaron tres cuartos a sus rivales. Solamente en el último fueron mejores los perdedores y que le sirvió para meter presión en los últimos minutos. El MVP del encuentro fue Lebron James, que logró su segundo premio al mejor jugador en este tipo de partidos. La estrella de los Cavs encestó 27 puntos, repartió 9 asitencias y capturó 8 rebotes en 30 minutos. El jugador más destacado en la conferencia Oeste fue el anfitrión Chris Paul con 16 puntos y 14 asistencias.

Los titulares en el equipo del Este fueron: Lebron James (2.108.831 votos), Kevin Garnett (2.399.148 votos), Dwight Howard (2.066.99 votos), Dwyade Wade (1.608.260 votos) y Jason Kidd (1.246.386 votos). En el conjunto del Oeste fueron: Kobe Bryant (2.004.940 votos), Carmelo Anthony (1.723.701 votos), Tim Duncan (1.712.800 votos), Yao Ming (1.709.100 votos) y Allen Iverson (1.203.152 votos). Se destaca de esa lista que 3 de los 10 jugadores que fueron titulares están reitirados (Iverson, Ming y Kidd). Como suplentes hay gente histórica de esta competición: Jamison, R.Wallace y R.Hamilton (Este) y Nash, Stoudmire y Roy (Oeste)

Concursos: Howard voló más alto y Kapono, el mejor triplista

En los dos grandes concursos de la noche del sábado, mates y triples, ganaron los favoritos y no extrañó que Dwight Howard y Jason Kapono se acabaran imponiendo a sus contrincantes. En la edición de los mates del 2008 destacó la ausencia del "espectacular matador chiquitín Nate Robinson". Este jugador de 1,75 m fue el vencedor en la edición del 2006 y subcampeón en la de 2007. El que si acudió fue Gerald Green (campeón en 2007) era uno de los principales candidatos a ganar este trofeo. La primera ronda estuvo compuesta por el "extrarrestre Jamario Moon" (jugador con muchos muelles en las piernas) y por Rudy Gay. Como se podñia preveer los que pasaron a la final fueron Howard y Green. El "center" de los Magic hizo una primera ronda perfecta y sumó los máximos puntos posibles (100 puntos) y el alero pasó a la ronda final con 91 puntos. En la final no hubo mucha emoción y ganó el trofeo "Superman Howard" con el 78% votos de la gente. Los mates de Howard vestidos con la capa de Superman fueron muy espectaculares y originales lo que llamó la atención de la gente.

El concurso de los triples del All Star 2008 estaba repleto de buenos "killers desde el 7,25 m. Destacó mucho que 4 de los 6 participantes fuesen "raza blanca tiiradores" (Kapono, Nash, Nowitzki y Stojakovic). Los otros dos concursantes eran Daniel Gibson y Richard Hamilton. Por esos años la carrera del base de los Cavs prometía mucho , por ser la gran revelación de las Finales del Este del 2007 y por llevar a los Cavaliers a la final de la NBA, pero se estancó por completo. En la primera ronda los mejores fueron Kapono, Gibson y Nowitzki. Estos tres jugadores jugaron la final donde el mejor por segundo año consecutivo fue Jason Kapono. El alero californiano metió 25 triples en esa ronda e igualó la máxima puntuación en el concurso de los triples

El concurso de habilidades como es de costumbre desde su creación, siempre presenta un buen cartel de jugadores y en la edición de 2008 no fue una excepción. Los cuatro protagonistas fueron: Deron Williams, Jason Kidd, Chris Paul y Dwyade Wade. En la primera ronda el jugador más veloz en realizar todos los ejercicios fue el anfritrión Chris Paul (Hornets). Este hábil base estuvo seguido de Williams. Sin embargo, en la final se cambiaron los papeles y la estrella de los Jazz fue más rápido que su oponente (25,5 segundos) y además batió el récord que logró Nash en 2005. Paul se quedó en los 31,1 segundos. Deron Williams ganó el desafío de habilidades.

En el concurso Shooting Stars que se disputó entre cuatro equipos ganó San Antonio Spurs. El equipo tejano estaba compuesto por las "Torres Gemelas" (Duncan-Robinson) que ganaron dos anillos de la NBA juntos y por la jugadora Becky Hammon ( americana que juega con la selección rusa). Sus tres rivales fueron Chicago, Phoenix y Detroit. En la primera ronda el conjunto que tardó menos en completar todos sus lanzamientos fue los Bulls con 39,6 segundos. San Antonio alcanzó la final con un tiempo de 41,6 segundos. En la ronda final, los tejanos se llevaron el trofeo con un tiempo de 35,8 segundos. Otro título de la pareja Duncan-Robinson.

Rookie Challenge: Gibson fue el MVP y Navarro-Durant, los "novatos de oro"

El único representante español en el All Star de 2008 fue Juan Carlos Navarro (Memphis). El escolta catalán disputó el partido de los rookies y tuvo como acompañante a Kevin Durant, el principal candidato al MVP en el año 2014. Navarro metió 14 puntos, repartió 4 asistencias y capturó 4 rebotes. Kevin Durant encestó 23 puntos. Ambos brillaron en el encuentro pero o fue suficiente para batir a los Sophomore (109-136). En los jugadores de segundo año destacó Daniel Gibson con 33 puntos. El base de los Cavs realizó un buen fin de semana de las estrellas en este partido y en el concurso de los triples. Destacaron también Jordan Farmar (17 pts y 12 asis) y Brandon Roy (22 pts) en el conjunto "sophomore".

En definitiva, la NBA con este fantástico All Star logró revitalizar a la ciudad de New Orleans. Fue un detalle muy emotivo, por eso el fin de semana de las estrellas de 2008 siempre será recordado de una forma especial por todos los amantes al baloncesto. La capital de Lousiana se ha recuperado seis años después y está preparada para volver a albergar otro All Star Weekend. A pocas horas de que comience el partido de los rookies y sophomore de las edición 2014 todo el mundo desea que se iguale como mínimo o mejore lo vivido en el año 2008.