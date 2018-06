Bamba se niega a entrenar con Memphis

Google Plus

Solo un día nos separa del Draft de la NBA 2018, que promete ser uno de los más entretenidos de los últimos tiempos. Los primeros movimientos comenzaron con el traspaso de Dwight Howard a Brooklyn, pero no habría que descartar que Kawhi Leonard, Kemba Walker o Dennis Schroder salgan de sus equipos.

En este contexto, uno de los equipos que más activos estuvo en el mercado fueron los Memphis Grizzlies. Los osos tienen el número 4 del Draft pero podrían buscar un traspaso si algún equipo acoge a Chandler Parsons y su millonario contrato. Sin embargo, han intentado reunirse con los mejores proyectos de esta camada por si no hay traspasos viables, aunque uno de los mejores jugadores disponibles les dijo que no.

Mo Bamba es uno de los jugadores más prometedores e intrigantes de este Draft, ya que sus medidas y condiciones físicas batieron récords en el Combine y su proyección ha subido de top 10 a ser posiblemente una de las primeras cinco elecciones. Sin embargo, se ha negado a reunirse con la franquicia de Tennessee, no quiso compartir sus exámenes médicos y les dejó claro a los directivos de los Grizzlies que no quiere jugar allí.

Memphis tiene la posición de pívot cubierta con Marc Gasol, pero algunos rumores dicen que el español también podría salir traspasado si el precio es el correcto, sumiendo a la franquicia en una profunda reconstrucción. Allí Bamba aparecía como un candidato ya que a sus condiciones atléticas se le suma un repertorio ofensivo en desarrollo, que con un par de años de trabajo puede ser más que decente pese a que su fortaleza estará en la parcela defensiva.

Su destino más probable es Dallas, ya que los texanos están en busca de un ancla defensiva que le dé seguridad al proyecto que comandan Dennis Smith Jr. y Harrison Barnes. Sin embargo, si Luka Doncic cae también al quinto puesto, no habría que descartar que elijan al esloveno y Bamba tenga que esperar al séptimo puesto que es propiedad de Chicago (Orlando no lo necesitaría) o saltaría la sorpresa si Atlanta se arriesga y con la tercera selección lo escoge. Lo único que está claro es que Bamba y Memphis no parece una relación posible.