Svetislav Pesic: "En el Barça solo cuentan los títulos, estamos en el proceso"

El FC Barcelona Lassa se impuso, no sin dificultades, este jueves por 78-88 al BAXI Manresa en partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga Endesa ACB. El primer derbi catalán de la presente edición del torneo liguero tuvo más emoción de la prevista en un principio, ya que los manresanos reaccionaron tras el descanso, forzando a que el Barça tirase de inspiración ofensiva en el último parcial para sellar el triunfo.

El técnico culé, Svetislav Pesic, comenzó su intervención ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Nou Congost realizando una valoración del encuentro: "Ha sido un partido como nosotros esperábamos, con un Manresa con mucha ilusión, con tiro exterior y transición. Sabemos que si nosotros controlamos los tiros de tres puntos, podemos jugar nuestro baloncesto, pero de momento tenemos problemas porque cuando tenemos ventajas buenas dejamos de jugar pensando que es suficiente para ganar, pero esto no es posible contra un equipo como Manresa".

"En el baloncesto moderno solo se corre y se tira"

El veterano entrenador serbio no dejó pasar la oportunidad para reflexionar sobre ciertas tendencias del baloncesto actual: "No hacía falta una gran táctica para saber cómo van a jugar, pues son un equipo con mucha ilusión y que juega muchos primeros tiros, asumiendo riesgos. Tenemos que saber que en este tiempo en el que vivimos, tiempo moderno, es también baloncesto moderno: solo se corre y se tira".

"Todo el mundo puede meter, pero no parar. Esta es la diferencia si quieres ser campeón"

Pero no se quedó ahí, sino que Pesic ahondó en su pensamiento y sobre qué ha de hacer su equipo: "Nosotros entrenamos cada día, a veces tenemos problemas, pero en principio creo que vamos a mejorar. Pero para eso se necesita continuidad, competitividad, responsabilidad, disciplina e inteligencia, en este orden. Somos el Barça, no podemos esperar a ver qué hace el otro. Debemos ser nosotros quienes tomemos la iniciativa y la responsabilidad. Por ejemplo para parar el tiro desde el perímetro. Es solo el segundo partido, pero tenemos que ir aprendiendo cosas cada partido para mejorar. Ahora jugamos contra MoraBanc Andorra, que nos ganó metiendo 17 triples. En este baloncesto todo el mundo puede meter, pero no todo el mundo puede parar. Esta es la diferencia si quieres ser campeón".

La defensa como argumento clave. Pesic lo ve como una cuestión principalmente de actitud y así lo explica: "No hace falta explicar a este grupo cuánta importancia va a tener la defensa en esta temporada, porque lo entiende. Ahora falta el paso de hacerlo, tomar la iniciativa y pensar que todo depende de uno mismo, no en ataque, sino rebote y defensa. Si otros me ayudan, muchas gracias, pero primero soy yo el que ha de ir y hacerlo. Este es nuestro camino, los jugadores lo entienden y lo intentan, pero ahora hay que hacerlo. No es fácil".

"Un jugador no hace un equipo, pero sí puede destruirlo. Nosotros no necesitamos eso"

Incluso cuando fue preguntado acerca de la posible ausencia de un jugador decisivo en el que confiar los momentos cruciales de cada partido, Pesic aprovechó para explicar el proceso en el que se encuentra su equipo de una manera pedagógica: "Al final de temporada veremos qué jugadores pueden llegar a ser decisivos, en este momento ha de ser el propio equipo el que tome decisiones. Michael Jordan fue decisivo después de varios años. Él tuvo finalmente un buen equipo alrededor, con Pippen o Kukoc. Llull tampoco fue inmediatamente líder como lo es ahora. Tampoco Bodiroga. Un jugador no hace equipo, pero sí puede destruirlo. Tampoco un entrenador puede hacer un equipo, pero sí destruirlo. Aquí no necesitamos eso, necesitamos equipo. Por ejemplo Tomic es líder, el mejor pívot ofensivo al poste, ¿quién es mejor que él?"

"En el Barça ganar solo no es nada. Solo cuentan los títulos"

Para terminar, el coach culé utilizó un ejemplo de cómo lo individual ha de terminar impregnando lo colectivo para construir un equipo capaz de luchar por los títulos esta temporada: "Tenemos a Kuric, que puede tirar sin problemas, pero tiene que encontrar el equilibrio entre ataque y defensa. Kuric anota puntos, pero enfrente Toolson también mete puntos. Pero Kuric juega en el Barça y Toolson no. Y en el Barça tienes que ganar tus duelos en defensa. En el Barça solo ganar no es nada. Solo cuentan los títulos. Y los títulos, sin ganar los duelos individuales uno contra uno no es posible. Esto es un proceso y estamos todos juntos en ese proceso".