Svetislav Pesic: "Pensé que ganaríamos, pero solo reaccionábamos"

Decepción. Es lo que se percibía con claridad en el rostro de Svetislav Pesic a su llegada a la sala de prensa del Gran Canaria Arena tras la inesperada derrota del FC Barcelona Lassa en el partido correspondiente a la segunda jornada de la Euroliga 2018/19. El conjunto insular reaccionó en el segundo y último cuarto para primero enjuagar las desventajas concedidas, para después mostrarse certero en el carrusel de tiros libres que resultó decisivo para sellar el triunfo amarillo en el primer partido de su historia en la Euroliga. El base blaugrana Kevin Pangos dispuso del último lanzamiento que pudiera haberle dado la victoria a su equipo, pero el aro fue la respuesta.

"Tenía la sensación de que íbamos a cerrar el partido, pero no supimos cómo hacerlo"

El técnico culé realizaba una primera valoración del encuentro que confirma el mal arranque del Barça Lassa (0-2) en la Regular Season continental: "Primero de todo felicitar a Herbalife Gran Canaria por la victoria. He tenido la sensación y creo que no solamente la sensación de que varias veces podíamos haber cerrado el partido pero no hemos sabido cómo hacerlo. No hemos tenido un buen día en defensa, lo que nos hubiera dado la opción de ganar el partido. Ahora, ya con el partido acabado, debemos analizar nuestra defensa. Pero, por otra parte, hay que reconocer que Gran Canaria siempre ha creído que podrían hacer algo especial en este partido y por eso considero que han merecido el triunfo".

"No hemos dado la respuesta necesaria, al menos en defensa"

Tras esta reflexión, Svetislav Pesic profundizó en algunas de las claves de la derrota, apuntando a la toma de decisiones y al nivel defensivo como principales factores negativos: "Durante el partido pensé que íbamos a ganar, no sabía realmente cómo, si con un partido brillante o con dificultades, algo normal cuando juegas fuera de casa en Euroliga. Hemos tenido muchas oportunidades de hacerlo, pero no las aprovechamos. Tenemos que tomar mejores decisiones, no solo en defensa sino también en ataque. Nos hemos enfrentado a un equipo muy físico, atlético, agresivo y con alta intensidad y riesgo, sobre todo en la segunda parte. Un equipo que ha jugado con corazón, confianza. En cambio, nosotros no hemos dado la respuesta necesaria, por lo menos en defensa".

Por último, el preparador serbio nacionalizado alemán del FC Barcelona Lassa, no quiso dejar pasar la oportunidad de recordar una premisa sobre la que viene insistiendo a sus jugadores desde el comienzo de la pretemporada, ser capaces de llevar la iniciativa en el juego. Algo que el equipo blaugrana no consiguió en esta ocasión: "Yo tenía la sensación todo el tiempo de que ellos penetraban, provocaban faltas o jugaban pase extra cuando querían, mientras nosotros solamente reaccionábamos. Gran Canaria ha llevado la iniciativa y encajar 30 puntos en transición son demasiados. Además, los 30 tiros libres de nuestro rival significan que no hemos hecho una buena defensa".

Vídeo: Euroleague