Los grandes protagonistas de la NBA en 2022

A lo largo del año, hemos podido disfrutar de de grandes equipos, pero si debemos recalcar dos de ellos deben ser los Boston Celtics que han cerrado el año con un balance de 73 victorias y 32 derrotas. Pero también a los actuales campeones de la NBA los Golden State Warriors que ganaron el campeonato fuera de todo pronóstico.

A nivel individual, las grandes estrellas que habría que remarcar de este 2022 deberían ser estos nombres:

Sin ninguna duda el jugador del año ha sido el ocho veces All Stars, Stephen Curry. A sus 34 años, ha realizado un año espectacular, logró superar a Ray Allen el récord de más triples anotados durante la temporada regular, en la actualidad lleva 3250 anotados, números que será muy difícil de superar. Fue nombrado MVP del partido de las estrellas tras haber encestado 16 triples. Después de dos años sin playoffs, logró llevar a los Golden State Warriors a tener una nueva posibilidad de ganar un anillo. Fuera de todo pronóstico llegaron a la final. Donde Curry tuvo un gran papel en las finales contra los Boston Celtics promediando 31pts/6rebs/5asits fueron suficiente para que fuese nombrado MVP de Las Finales. Para esta temporada 2022-2023, los Warriors están teniendo dificultades para encontrar un rendimiento adecuado y continuo ya que en la actualidad van décimos de la Conferencia Oeste con balance del 50% de victorias. Aun así "Chef Curry" en los 26 partidos que lleva jugados esta temporada, esta promediando 30 puntos y 7 asistencias. Incluso es un no de los pocos jugadores que han logrado llegar a 50 puntos en un partido en estos tres meses de competición.

El príncipe de la NBA, Luka Doncic es otro de los grandes protagonistas de este año. El gran salvador de unos Dallas Maveriks que no consiguen establecer una plantilla a la atura del rendimiento que está demostrando el eslovaco. Doncic lleva todo el peso del equipo desde su llegada en 2018. Ha tenido mucho protagonismo en los partidos de la temporada regular. Para los playoffs de 2022 consiguió una plaza para las finales de conferencia donde fueron eliminados por los actuales campeones. Fue nombrado parte del mejor quinteto de la NBA teniendo una media por partido 28,4pts/8,7asits/9,1rebs. En el transcurso de esta nueva temporada ha establecido varios récords como convertirse en el primer jugador en la historia de la NBA en sumar 200 puntos, 50 rebotes y 50 asistencias en los primeros 6 partidos de una temporada, también alcanzaría la cifra de 50 triples-dobles, siendo así el más joven en conseguirlo. Podemos destacar el doble- doble de 50 puntos y 10 asistencias ante unos Houston Rockets en reconstrucción. Su último gran logro ha sido hace cinco días ante New York Knicks donde registro un triple-doble de 60 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias, siendo la máxima anotación de su carrera, récord de anotación de los Mavericks, su récord en rebotes y el primer triple doble de 60 puntos y 20 rebotes de la historia de la NBA.​ Un claro candidato a llevarse el MVP de la temporada 2023.

El "Dios Griego" no pudo volver a conseguir la hazaña de ganar el anillo de la NBA. Pero nivel individual sigue siendo el jugador con más impacto en un partido, lleva ya tres temporadas con un rendimiento espectacular. Participó por sexta vez en el All Stars, se convirtió en el máximo anotador de la historia de la franquicia de Milwaukee Bucks superando así a Kareem Abdul-Jabbar. Al término de la temporada realizó unos playoffs destacables promediando 32pts/14rebs/7asits, pero los Bucks con la acumulación de lesiones fueron eliminados por unos Celtics que prometen dar guerra en los próximos años. Hoy en día la franquicia de Milwaukee sigue teniendo problemas con las lesiones, aun así, siguen terceros de la conferencia Este con 22 victorias y 12 derrotas. Giannis Antetokounmpo tiene entre ceja y ceja volver a coronarse con el MVP y eso se puede apreciar en su rendimiento en los partidos, realizado 6 partidos con 40 puntos o más. Además, en uno de ellos, en el encuentro ante los Chicago Bulls anoto 45 puntos y atrapa 22 rebotes, su récord reboteador personal. Esperamos con gran entusiasmo un increíble rendimiento de Giannis para 2022.

Antetokounmpo en el Barclays Center| TODAY Sports

Nicola Jokic

“El Joker” fue nombrado MVP de la temporada regular por segundo año consecutivo. Una anécdota que podemos destacar es que recibió el premio en su ciudad natal, Sombor. Estos últimos años se ha convertido en un referente como “un pívot moderno” con una técnica fuera de lo normal a la hora del manejo del balón, su creatividad de juego y sus tiros a larga distancia. Estas diferencias le sirvieron como justificación para que los Denver Nuggets le diesen el contrato más grande de toda la historia de la NBA, 5 años por $264M. El que fuera elegido en el 41º del Draft de 2014, estos dos últimos años está siendo el claro protagonista por romper récords cada vez que juega un partido, de los cuales podemos destacar un triple-doble de más de 40 puntos con un porcentaje de acierto superior al 70% en tiros de campo. Llegar a alcanzar los 10 000 puntos, los 5000 rebotes y las 3000 asistencias en su carrera, tras 516 encuentros en la NBA, siendo el segundo jugador que ha necesitado menos partidos para conseguirlo, tras Larry Bird. Finalmente hace diez días contra los Charlotte Hornets registró otro triple-doble de 40pts/27rebs/10asits, siendo el primer jugador en conseguir estos números desde Wilt Chamberlain en 1968. Ha conseguido todos los logros individuales, ahora se tiene que consagrar consiguiendo un buen objetivo a nivel colectivo.

Sin ninguna duda el “Mister 50 puntos” de 2022. Este año ha roto todos sus récords personales. Empezaría el año con 50 puntos y 12 rebotes en tan solo 27 minutos de juego ante Orlando Magic. Realizando hasta el mes de junio nueve partidos con 40+pts, lo que sirvió para ser el máximo anotador de la temporada con 30,6 puntos de promedio, siendo el primer jugador no estadounidense en lograrlo y el primer pívot que lo consigue desde Shaquille O'Neal en el año 2000. Sigue siendo un jugador de cristal ya que desde sus inicios en la NBA no ha acumulado más de 68 partidos en una temporada a causa de las lesiones. Desde el mes de noviembre Joel Embiid está jugado a nivel extraordinario realizando tres partidos por encima de los 50+pts, conquistando así ser el primer jugador en la historia en realizar un 50-10-5-5, y el primero en conseguir 55 puntos y 5 tapones, lo logró en el partido ante los Utah Jazz. Con los Phidadelphia 76ers todavía no ha podido coronar el gran proyecto deportivo “Trust the Process” con un campeonato. ¿Será 2023 el gran año de los 76ers de la mano de Embiid y Harden?

Para terminar, podemos mencionar a otros grandes jugadores que han realizado un increíble año como Ja Morant (Memphis), Devin Booker (Phoenix), Jayson Tatum (Boston) y LeBron James (Los Ángeles)