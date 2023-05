Un héroe inesperado hunde a Golden State Warriors

Un partido decisivo para las dos franquicias. Si ganaba Golden State Warriors en casa de los Lakers podían ganar moral y confianza de cara a un hipotético 2 a 2 que se trasladaría a San Francisco. Por el lado de los Lakers, equipo del entrenador Darvin Ham se ha sabido llevar a cabo un planteamiento ofensivo muy efectivo que ha puesto la distancia a su favor.

Sin poder entrar en la pintura el equipo de Stephen Curry, han tenido que apostar por tiros lejanos y la capacidad para recoger unos rebotes ofensivos que fueron imposible por la actuación de Anthony Davis. El físico se impone a la estrategia de los Warriors.

Un milagro que Stephen Curry no hizo

Ya desde el segundo cuarto el base de los Warriors llevaba un triple doble. Un dato muy significativo que pone en relieve como la dependencia del número 30 es exagerada en su equipo. Las actuaciones individuales de Klay Thompson, Andrew Wiggins, Jordan Poole y Draymond Grenn no fueron suficiente para obtener la victoria.

El bloqueo táctico al mejor jugador de Warriors se ha hecho notar. No solo por su 3 de 14 en triples, si no porque las soluciones que proponía a sus compañeros tampoco eran efectivas. Un 21% en el triple y 40% en tiros de campo que no se puede comparar al 27% en tiros de campo de Klay Thompson y 33% en triples.

La faceta defensiva de Stephen Curry es casi inexistente. Provocando 5 faltas personales ha terminado desquiciado y sin estar acertado de cara a la canasta. A pesar de su triple doble de 31 puntos, 10 rebotes y 14 asistencias, se ha visto superado por el juego de equipo de los Lakers.

El banquillo tampoco ha sido una vía óptima para el juego. El propio Jodan Poole con 3 rebotes y 2 asistencias se despedía del partido haciendo un 0 de 4 en tiros de campo y 0 de 2 en triples. No está con la mentalidad de jugar los playoffs y su futuro puede estar en el aire. Donte Divincenzo sumaba 10 puntos, Moses Moody 7 puntos y Kevon Looney desaparecido por completo con 4 puntos y 3 rebotes.

Anthony Davis sigue imparable

Ningún defensor puede parar a Anthony Davis. Es la pesadilla de todos los partidos para los Warriors. Cuando no se tiene acierto en largas distancias, solo es el propio Stephen Curry el que se puede acercar bajo la pintura. Muy complicado para el equipo que no está en su zona de confort.

Por otro lado, Lebron James con 27 puntos 9 rebotes y 6 asistencias se encargó de repartir juego entre sus compañeros. Anthony Davis, de nuevo 23 puntos, 15 rebotes y 2 asistencias con un 62% en tiros de campo. Los únicos que tuvieron la capacidad para romper la línea defensiva de los rivales.

Fuente: Los Angeles Lakers

El banquillo fue fundamental con la actuación de Looney Walker IV que anotaba 15 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias en el último cuarto para mantener el marcador igualado. Dennis Schroder con 10 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias era fundamental en defensa y en ataque.

Unos Lakers que hacen historia

Si ganan el próximo partido en San Francisco, serían el primer equipo junto a Miami Heat si ganan el próximo partido, en meterse en unas finales de conferencia después de entrar en playoffs a través del play-in. Son el equipo que más partidos ha jugado y tienen un objetivo claro. Con este 3 a 1 peligra el estatus de Golden State Warriors que ya no tiene margen de error.

Fuente: Los Angeles Lakers

Una rivalidad histórica entre Lebron James y Stephen Curry que sigue presente en nuestros días y se siente en cada partido. En esta ocasión, el propio Lebron pudo sumar un nuevo tapón al base de Warriors. La rivalidad sigue en ascenso y Steve Kerr tendrá que hacer un nuevo planteamiento si quiere soñar en aspirar a una nueva final de conferencia.