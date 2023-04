Sacramento Kings se lo juega todo en San Francisco

Un nuevo encuentro, el quinto en la serie entre Golden State Warriors y Sacramento Kings que ha mostrado de nuevo una realidad dentro de la propia NBA. La forma en la que ambos habían preparado el partido era para tomar ventaja y poder quitar algo de moral al equipo contrario.

Fuente: Golden State Warriors

El conjunto de Steve Kerr ha conseguido ganar el factor cancha a sus rivales y afrontar el sexto partido con algo más de tranquilidad. El dato demostraba que el equipo de San Francisco, lleva un parcial de 5 a 0 en los quintos partidos en una serie de playoffs. Un dato revelador que muestra la intensidad del equipo para estos choques.

Las pérdidas de Sacramento Kings

En el último cuarto se lo preguntaban al entrenador Mike Brown. Cómo podían dar la vuelta a una ventaja que sumaba más de 5 puntos. Lo tenía claro, sumar en los rebotes ofensivos y buscar jugadas para anotar en el primer tiro. Algo que sus jugadores han intentado, sin éxito.

En total más de 14 pérdidas en el juego que muestran la inseguridad durante todo el encuentro. Algo inpropio del equipo de Sacramento que no pudo terminar jugadas por estos sucesos. Los bloqueos de Draymond Green, Andrew Wiggins y Kevon Looney también sumaron para frenar en el ataque de los Kings.

Otro dato destacado del quinto partido ha sido el fallo en triples. Desde el primer cuarto una estadística muy llamativa. El equipo sumaba 1 de 17 en triples. Un partido muy pobre de cara al acierto de jugadores que gozan de buenos porcentajes dentro de la alineación titular.

Sin suerte en los triples, Malik Monk era la única esperanza en el ataque anotando más de 14 puntos en el último cuarto. La búsqueda de tiros de dos frenó bastante las aspiraciones del equipo. Golden State pudo frenar la racha negativa a pesar de que su mejor tirador, Stephen Curry acabará con 2 de 10 en triples.

Kevon Looney, la pesadilla en ataque

En los balones de segundas oportunidades, el propio Kevon Looney era el protagonista. Superaba los 22 rebotes en los que casi la mitad eran ofensivos. La falta de defensa a este jugador como a Gary Payon II en ataque, fueron determinantes para la solvencia en ataque de Warriors.

Fuente: Golden State Warriors

En un partido muy paupérrimo para la defensa con Domantas Sabonis y Alex Len sin estar en su mejor nivel, no han podido frenar a sus rivales. El propio Draymond Green superaba los 20 puntos. Algo no visto desde navidad del año 2009. Con un parcial de 13-2 en el último cuarto para los locales, no pudieron parar el empuje ofensivo de sus rivales que aprovecharon los dos últimos minutos para sentenciar el partido con un 2+1 para Curry en una entrada a canasta.

Todo o nada en San Francisco

En su séptima participación en unos playoffs desde hace 16 años, deben sacar su mejor versión si quieren llegar a un último y fatídico séptimo juego ante Golden State. Con la posible lesión de De'Aaron Fox y el susto de Malik Monk deben exprimir toda su calidad e intentar robar el factor cancha a sus rivales.

Fuente: Sacramento Kings

Ya todo será en campo rival. La presión juega en su contra, pero siguen teniendo el crédito y los argumentos para pensar que pueden dominar en juego a sus rivales. Saben en lo que tienen que mejorar, y si no se produce una nueva catastrofe en los porcentajes de triples, pueden igualar la eliminatoria.