Los olvidados del All Stars 2023

Una vez conocidos los 10 titulares y 14 suplentes de cada Conferencia elegidos para formar parte del Team LeBron y del Team Giannis, hemos podido verificar que algunos de los jugadores más relevantes de la liga se han quedado fuera.

Seguramente la principal causa de que no haya sido escogido para el partido de las estrellas se debe a las constantes ausencias que está sufriendo por culpa de una lesión en el tendón del pie desde principios de la temporada. Harden ha jugado en 34 de los 50 partidos de los Sixers, menos que los seleccionados de reserva Jrue Holiday, DeMar DeRozan , Tyrese Haliburton y Jaylen Brown. Sin embargo, podría haber sido una razón de suficiente peso para haberle incluido el tener en cuenta que, a pesar de sus dificultades físicas, Harden ha sido tan bueno, si no mejor, que todos ellos cuando ha estado en la cancha. El ex MVP tiene un promedio de 21.4 puntos, 11 asistencias y 6.4 rebotes por juego. El único otro jugador en la liga con un promedio de 20-10-5 es Nikola Jokic. Al mismo tiempo, ha disparado un 46 % desde media distancia y un 39 % desde larga distancia, ambos máximos de su carrera, orquestando maravillosamente en el juego con el seleccionado de reserva, Joel Embiid. Solo la pareja de los Grizzlies formada por Ja Morant y Steven Adams se ha combinado en el pick-and-roll con más frecuencia esta temporada que Harden y Embiid. Los Sixers están anotando 121.1 puntos por cada 100 posesiones con este dúo en el parket, una marca que ha liderado la liga durante toda la temporada. Quizás aún más importante es que Harden ha mantenido a Filadelfia a flote cuando Embiid estaba en el banquillo o ausente del partido. Muchas estadísticas avanzadas ubican a Harden como uno de los 24 mejores jugadores en el deporte esta temporada.

De'Aaron Fox (Sacramento Kings)

La falta de Fox en el All-Star Game está siendo el gran debate de estas últimas horas ya que su participación parecía muy evidente teniendo en cuenta su papel fundamental para ayudar a desencadenar la explosión ofensiva y el gran estilo de juego organizado que está formando en la franquicia de Sacramento. El escolta lleva ya seis temporadas y sin ninguna duda, este año está jugando el mejor baloncesto de todas ellas con un promedio de 24,3 puntos, 6,1 asistencias y 4,3 rebotes por partido, un óptimo tiro dentro del arco de su carrera y una precisión de larga distancia inigualable en los últimos cinco años. Así, Fox se encuentra entre los líderes de la liga en puntos anotados por juego, siendo un increíble jugador en los últimos minutos de los partidos durante los que ha anotado 48 de 80 tiros (60 %) en los últimos cinco minutos de juego. Los Kings están terceros en el Oeste porque tienen la tercera ofensiva de la NBA y se puede argumentar que Fox ha sido tan responsable de eso como Sabonis.

Trae Young (Atlanta Hawks)

Podemos empezar destacando que Young es uno de los seis jugadores en el top 15 en anotaciones y asistencias esta temporada, uniéndose a Jokic, Morant, Luka Doncic, Damian Lillard y Lebron James , los cinco que representarán a sus equipos en Salt Lake City, mientras que Young se pierde la que hubiera sido su tercera selección. El que fuera apodado como “El nuevo Stephen Curry” lidera un equipo con un balance del 50% en victorias, lo que les coloca actualmente en posición de play-in. Sin embargo, a pesar de lo abrumadora que es su producción ofensiva, los entrenadores podrían haber cortado a Young por la ineficiencia de su anotación, solo un 48% en tiros de 2 puntos y 32.2% en triples el mínimo de su carrera. O por su defensa del peor calibre en la liga, una de las principales razones por la cual los Hawks continúan flotando en el tercio inferior de la liga en puntos permitidos por posesión. Es posible que tampoco haya una buena relación entre el staff técnico y él ya que su difícil carácter le acompaña. A este respecto es importante destacar que los entrenadores de las diferentes franquicias tienen un voto muy importante a la hora de elegir los reservas del partido.

Imagen: @NBA

“La ceja” es uno de los jugadores más determinantes cuando está en la cancha. En términos de pura producción integral está anotando y rebotando más de lo que ha hecho en cinco años, lanzando un 58.3% de tiros de campo, el más alto de su carrera. Con él en la cancha, los Lakers han ocupado el puesto 21 en eficiencia defensiva durante toda la temporada. Finalmente, se ha conseguido adaptar el estilo moderno del pívot y en el proceso está jugado posiblemente el mejor baloncesto que se podía esperar. Sin embargo, se ha perdido casi tantos partidos (24) como los que ha jugado (29) a causa una lesión por estrés en el pie que le ha mantenido fuera de juego durante unas cinco semanas. Veremos si los Lakers consiguen el gran objetivo de lograr una plaza en el play-in y si Anthony Davis recuperará el gran nivel que tenía antes de la lesión cuando estaba promediando casi 27 puntos por partido.

Pascal Saikam (Toronto Raptors)

El ala-pívot de la franquicia canadiense está promediando esta temporada 24,9 puntos, 8 rebotes y 6,2 asistencias por partido, el máximo de su carrera. En el esquema “helter-skelter” de Nick Nurse es fundamental, jugando 37,7 minutos por partido, el promedio más alto de la liga. Antes de las recientes mejoras en la forma de Fred VanVleet y Scottie Barnes, Siakam se puso el equipo a la espalda y llevó la ofensiva de Toronto adelante por sí mismo y como un grupo cuando está sentado. Podríamos afirmar que está realizando una mejor campaña que la de la temporada 2019-20, donde fue nominado al primer equipo del All-Stars y el All-NBA. Eso sí, el equipo no está pasando por sus mejores momentos teniendo un balance negativo de 23-30, colocándoles en la duodécima plaza de la Conferencia Este.

Finalmente podemos también mencionar a nombres como Jalen Brunson, Jimmy Butler, Devin Booker o Anthony Edwards que también podrían haber sido nombrados como reservas del All Stars Game pero que finalmente, por diferentes razones, tampoco lo han sido