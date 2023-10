Baxi Manresa 92-91 Zunder Palencia: nadar y nadar para volver a morir en la orilla

El Zunder Palencia cayó por la mínima en su visita al municipio catalán de Manresa, con un Nou Congost lleno, que alzó a su equipo a la victoria. A pesar de conseguir una renta de ocho puntos, el factor cancha y ciertos errores del equipo palentino le costaron la ventaja que había labrado durante el encuentro. Con esta, son cinco las derrotas en cinco partidos, hundiendo a los morados en la última plaza de la clasificación, mientras que el Baxi Manresa se coloca octavo con tres victorias y dos derrotas.

Sagnia salva in extremis al Baxi Manresa

En el primer cuarto, ambos equipos se repartieron alternancias en el marcador, destacando la dominancia en el interior de la zona del Manresa, con 4 alley-oops anotados en los primeros cinco minutos de juego. Aún así, el Zunder Palencia, que había abierto la veda con una bandeja de Haarms, doblegó durante el primer periodo al equipo manresano, finalizando así 16-22 este primer cuarto.

El segundo periodo fue el mejor de los locales, que consiguieron una anotación de 34 puntos después de aprovechar sus opciones desde la línea de tres, liderando en el aspecto reboteador. Un acertado Brandon Taylor se lució desde la línea de triple, pero los palentinos inicialmente contrarrestaron el subidón manresano, con una bandeja preciosa de Brown que puso el 38-46 en el marcador. Aún así, el equipo local no bajó los brazos e hizo un parcial de 12-3 marcado por la actuación de Brancou Badio, llevando el partido al descanso con el luminoso indicando un 50-49.

Vitor Benite siendo defendido por Taylor | Foto: EFE.

En el tercer cuarto, el Zunder Palencia atacó el aro mediante bloqueos directos y varias puertas atrás exitosas de Pasecniks, mientras que Robinson tomó el mando de operaciones catalán ante el descanso de Badio, llegando así 70-71 al final del tercer cuarto. Matt Haarms, muy destacado durante los últimos encuentros, no tuvo su mejor partido, y se cargó de faltas muy temprano. El neerlandés cometió hasta tres faltas en ataque, crítico para la ofensiva palentina, que se vio reducida ante el poco descanso de Pasecniks, además, sobrepasado en cuanto a los rebotes se refiere. Otro poco inspirado fue Leissner, que sigue ‘’off’’ con los castellanos. Anotó sus primeros dos puntos en la ACB después de cinco encuentros, pero no consiguió aumentar su cuenta en 17 minutos para olvidar del americano.

Los últimos diez minutos fueron igual o más igualados que el resto del encuentro. Los primeros compases fueron todo un concurso de triples, de la mano de Van der Vuurst y Chumi Ortega, que dejaron destrozado al pabellón a dos minutos del final (81-84). Los locales pusieron velocidad de crucero con un 4-0, que tras tres alternancias, remató Sagnia con una bandeja sin oposición que puso el 92-91 final. El Zunder Palencia tuvo la oportunidad de llevarse el encuentro, pues la última posesión pertenecía a los de Marco Justo, pero el tiro de Vitor Benite se quedó corto y provocó el júbilo en Nou Congost.

El Baxi Manresa no estuvo muy acertado durante la primera mitad del encuentro, pero su dominancia en los rebotes fue clave para no desengancharse del tren castellano. Branco Baudio (21 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias) fue el MVP real del encuentro, a pesar de que fue Sagnia el que salvó la papeleta a los manresanos. Por parte del Zunder Palencia, Keye Van der Vuurst (19 puntos y 8 asistencias) fue magnífico desde la línea de tres, además de distribuir de manera excelente el juego morado en un día en el que Franke no dio la talla. Aún preocupa y mucho la baja forma de Leissner, que como ya se ha mencionado, solo anotó dos puntos en 17 minutos, además de un triple sin oposición que ni tocó el aro.

El Manresa viajará a Valencia para enfrentarse al Valencia Basket el próximo domingo 22 a las 17:00, mientras que el Zunder Palencia recibirá en casa al Río Breogán el sábado 21 a las 18:00, en un partido clave para la buscada permanencia.