Cuspinera: "Felicito a Gary, pero es un trabajo coral del equipo y hay otros jugadores que han hecho un gran trabajo”

Cuspinera en un tiempo muerto / Foto: Basket Zaragoza

Cuarta victoria consecutiva para los de José Ramón Cuspinera, que reconocía en rueda de prensa la labor de Neal y Sergi García, pero también el buen nivel de juego de todo su equipo: "Primero felicitar al equipo, porque la victoria para nosotros era muy importante; esto nos permite afrontar con un poquito más de tranquilidad lo que está por venir".

Entrando en materia, valoraba que el partido no había sido fácil: "la primera (parte) hemos sufrido, ellos nos han castigado con las cosas que sabíamos que eran buenos y no hemos sido capaces de controlarlo". En el descanso confirmaba que habían intentado atajar los problemas que Iberostar les había creado :"Hemos hablado en el descando que había que cortar esas vías de agua, y bueno... no hemos sido capaces de cortar la vía de agua del rebote".

El protagonista

Sobre el partido de Gary Neal, destacaba que había sabido sobreponerse a una primera parte donde no había encontrado el aro: "ha hecho una primera parte donde él se ha desquiciado un poco con las dos faltas primero y luego una tercera... incluso le he tenido que parar porque veía que igual le pitaban la técnica". Pero Jota apuntaba más allá :"ya sé que el líder o que el protagonista del partido ha sido Gary, pero en esos minutos quien nos ha mantenido ha sido Sergi García... y cuando hablo de un jugador, apoyado por todo el equipo". Sobre Neal, continuaba "cuando un jugador es capaz de meter 30 puntos en 14 minutos, pues...".

Lo que viene

Ante las preguntas sobre si se puede soñar con algo más que la salvación este año -como la Copa del Rey-, el técnico vasco sigue con los pies en el suelo: "yo voy partido a partido, con los pies en el suelo, con ilusión evidentemente [...] hemos arreglado en un mes lo que estropeamos en 14 días [...] El equipo está donde tiene que estar, que es ganando los de casa y perdiendo los de fuera".