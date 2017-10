Henk Norel, domina en la Liga Endesa

Google Plus

Henk Norel esta temporada / Fotografía: ACB

A Henk Norel le ha sentado de maravilla su llegada a Donosti, el pívot formado en el Juventut de Badalona domina los aros del San Sebastian Arena desde el primer minuto. Sus 36 puntos de valoración y otros 30 en la segunda jornada, le han valido para ser denominado MVP en la segunda y en la tercera jornada de esta nueva temporada. El veterano jugador holandés llegaba a un equipo recién ascendido a la Liga Endesa con la batuta de líder para poder asentar al equipo de nuevo en la élite del baloncesto español, con el que promedia 18,5 puntos, 10,50 rebotes y 25,3 de valoración por encuentro en las primeras cuatro jornadas.

El buen hacer del jugador en las tres primeras jornadas llevó al UCAM Murcia, equipo dirigido por Ibon Navarro, a realizar una defensa exhaustiva contra el pívot que le dejó en nueve puntos y seis rebotes en la derrota en esta cuarta jornada por 67-69 del equipo donostiarra. Esta derrota en casa es un pequeño bache para un equipo que ha comenzado la nueva temporada con muy buenas sensaciones y con ganas de dar mucha guerra.

Arranque sin precedentes

El mejor comienzo de competición desde Darryl Middleton en la temporada 1999/00

30, 36 y 30, han sido las valoraciones que ha coleccionado el pívot holandés en los tres primeros partidos de inicio de competición con su nuevo equipo. Este comienzo de competición no se veía en la liga desde Darryl Middleton, quien consiguió 35, 31 y 35 de valoración en la temporada 1999/00. El pívot, quien sitúa su nombre a parte de junto al de Darryl Middleton, al del clásico Arvydas Sabonis en la lista de mejores comienzos de liga, se le ve a gusto en Donosti y ha declarado: "Afronto el curso con ganas, es un reto, un desafío. Sé que tengo más experiencia en Liga Endesa y tenemos un equipo muy joven. Hay que dar mucha guerra. Tengo ganas de jugar bien, de disfrutar y de competir al máximo nivel”.

Nominaciones

Sus altas valoraciones le han llevado a ser MVP en la jornada dos y tres de manera consecutiva, hecho que no se daba desde la 2015/16 cuando lo hizo Ioannis Bouroussis en las filas del Baskonia. En toda su carrera, el pívot solo había conseguido este galardón en otra ocasión cuando consiguió 34 puntos de valoración en un partido contra su equipo de formación, el Fiatc Juventut. El jugador atribuye el mérito al nivel de juego que están ofreciendo sus compañeros. "No es fácil conseguir 30 puntos de valoración en tres partidos seguidos, pero si ellos juegan así para mí es mucho más fácil. Está claro que me siento muy bien, pero ahora hay que seguir”, declaró el pívot después de la victoria contra el Estudiantes en Madrid.

Aparte de las extraordinarias valoraciones conseguidas por el jugador, hay que recalcar que las ha conseguido en apenas 24 minutos de media por encuentro, habiendo conseguido el MVP en la última jornada sin disputar ningún minuto en el último cuarto del encuentro contra el Estudiantes.

Líder absoluto

Norel promedia 18,5 puntos, 10,50 rebotes y 25,3 de valoración en las primeras cuatro jornadas

Pese a los bajos números en el último partido contra el UCAM Murcia, el excelente inicio de temporada del jugador le sitúa como rey en varios apartados estadísticos. Los escasos cinco puntos de valoración conseguidos en la cuarta jornada le han bajado los promedios de 32 a 25,3 de valoración, aunque sigue liderando esta clasificación por delante de Erick Green (Valencia Basket) y Mateusz Ponitka (Iberostar Tenerife) con 21,3 y 20,8, respectivamente.

Precisamente el francotirador del Valencia Basket, recién llegado del Olympiakos y que está realizando un inicio de temporada magnífico con el equipo taronja, ha desbancado en lo alto de la clasificación de anotadores a Norel quien promedia 18,5 puntos, por los 19,5 de Erick Green. El equipo gipuzkoano, que promedia 82,3 por partido, donde Norel es el líder seguido de Jordan Swing con 11,3 puntos y Daniel Clarck con 10,5 tantos por encuentro. Norel quien no ha ejecutado todavía ningún lanzamiento de tres puntos, llega a los 18,5 puntos por su idilio con el tiro de dos, donde promedia un 59% con ocho canastas anotadas por cada 13,5 que intenta, acompañado de un espectacular 83% en la línea de tiros libres.

Con 10,5 rebotes por encuentro, el pívot holandés es tambien el rey del rebote, por delante de MIke Tobey con 8,33 y Anthony Randolph con 7,25. En los tres primeros encuentros, el pívot no bajo de diez rebotes con 11, 12 y 13 rebotes, aunque solo pudo coger seis rechaces en la cuarta jornada contra el UCAM Murcia.