FC Barcelona Lassa-Valencia Basket: Los taronjas, en busca de las semifinales

Vía: Valencia Basket

Los de Pedro Martínez tratarán de repetir o incluso mejorar si es posible el trabajo hecho en la Fonteta y así llevarse por la vía rápida la serie ante el Barça como ya hiciera la temporada pasada también en cuartos de final contra su verdugo en la última edición de la Eurocup, el Unicaja.

"Nosotros queremos ganar en el Palau, pero es una pista muy difícil, tienen jugadores muy grandes, tenemos mucho respeto al rival y las dificultades serán mayores en el segundo partido", afirmó el coach taronja.

El equipo valenciano sabe que tiene su primer "match ball" en estos Playoffs y no quiere desaprovecharlo como lo ha hecho en todas las ocasiones que lo ha tenido en esta temporada lejos de la Fonteta, contra el Khimki, contra el Hapoel y contra el Unicaja, en las tres eliminatorias el conjunto taronja se puso por delante. Contra los rusos y contra los israelitas acabó superando el bache de perder fuera de casa rematando en la Fonteta, pero contra los malagueños no fue capaz de hacerlo y acabó perdiendo la Eurocup en su feudo. "No se puede pensar que otras eliminatorias de otras competiciones nos pueden marcar, son partidos nuevos y nosotros iremos con la ambición de querer ganar".

Los valencianos intentarán evitar volver a la Fonteta

La plantilla de Pedro Martínez sabe que lo peor que puede hacer es volver a la Fonteta ya que sería un aliciente de moral para el Barça que se vería con muchas más posibilidades después de la debacle del primer partido en el que todo salió mal para el conjunto de Georgios Bartzokas, que acabó perdiendo el encuentro por (83-61). "El primer cuarto fue igualado y en el segundo rompimos el partido con buenas acciones al contraataque, atacando muy bien desde​ el pick and roll con Pierre Oriola, además de acciones puntuales que vinieron a nuestro favor" añadió Pedro Martínez, que también señaló los principales peligros del Barcelona. "Rice es un jugador con una grandísima capacidad para generar y Tomic es uno de los jugadores más valorados de la liga, cuando les llega el balón son muy difíciles​ de defender".

El conjunto catalán se centra ahora en remontarle al valenciano una eliminatoria que ahora mismo tiene cuesta arriba, pero los culés tratarán de hacer todo lo posible por imponerse en los hipotéticos dos partidos restantes de la serie.

El Barça tendría que ganar su partido en el Palau y se jugaría el juego definitivo en la Fonteta, de no hacerlo, los taronja conseguirían pasar a las semifinales de los playoffs de la liga por 4° vez consecutiva y por 5° en su historia. En las demás se quedó en dieciseisavos (cuatro veces y todas consecutivas) , cuando aún se jugaban en los Playoffs, después se cambiaría al formato nuevo que es el que conocemos hoy en día, cayó también en cuartos de final (12 veces) además de haber perdido en la final una vez.

De ganar Valencia, sería la tercera semifinal en las tres competiciones jugadas para los de Martínez, que en los dos campeonatos anteriores disputaron la final y que acabaron perdiendo por doble ocasión.

En cuanto a las lesiones, en el Valencia Basket, Pedro Martínez ya tiene disponibles a todos sus jugadores incluido Kravtsov, excepto al último fichaje que hizo el club taronja, Mike Tobey, que sigue siendo baja. En el Barcelona los ex de Valencia Basket, Pau Ribas y Justin Doellman siguen lesionados además de Shane Lawal y Navarro.

En el Palau Blaugrana ya preparan la que puede ser la última cita con su equipo esta temporada, que sería así en caso de perder este jueves ante Valencia Basket.