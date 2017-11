Previa CSKA Moscú - Valencia Basket: romper la maldición rusa

Google Plus

Foto: Vavel

El Valencia Basket vuelve a coger el avión para desplazarse a Moscú donde le espera el CSKA. El equipo entrenado por Dimitris Itoudis, sabe que los taronja nunca han ganado en tierras rusas en EuroLeague. Dos han sido sus visitas y las dos han acabado de la misma forma, algo que buscarán repetir si los de Txus Vidorreta no lo impiden.

El equipo moscovita viene de enlazar 7 victorias consecutivas contando Liga y EuroLeague. Su última derrota fue ante el Real Madrid en el WiZink Center hace tres semanas. Además, no pierde en partido oficial en su pabellón desde el 23 de diciembre de 2016. Casi un año y 29 partidos después, el Valencia buscará asaltar el fortín del heptacampeón para conseguir su segunda victoria europea a domicilio.

El partido

En Rusia se podrá observar un choque de fuerzas contrapuestas. El segundo equipo que más anota y el que mejor roba contra la mejor defensa del campeonato. Will Clyburn y Sergio 'el Chacho' Rodríguez intentarán dirigir a un CSKA que promedia 87 puntos por partido en esta competición. Unas cifras que comparadas con las defensivas del Valencia Basket, que con 68.2 puntos en contra de media, hacen que el rumbo del partido sea imprevisible.

Si a estos números le sumamos a Nando De Colo, el partido no puede ser mejor. El francés se enfrentará por primera vez contra su exequipo desde que se marchara el 2012. El jugador vive un momento dulce a las ordenes del técnico griego tras ser premiado con el MVP de la pasada jornada.

Nando De Colo jugando contra el Milano en la primera jornada. | Foto: Turkish Airlines EuroLeague

Para este encuentro, pese a las bajas de Antoine Diot y Latavious Williams, Txus Vidorreta contará con Fernando San Emeterio, quien ya volvió la semana pasada en Istambul, y con Joan Sastre. El catalán ya se ha recuperado y salvo recaída inesperada, estará para jugar como aseguró él mismo: «Yo estoy bien, llevo unos días entrenándome por mi cuenta, aún no he hecho entrenamiento con contacto, pero esta tarde –del martes– empezaré a ver cómo me encuentro y si las sensaciones son buenas estaré para ayudar al equipo en Moscú».

Además dijo que «jugar contra el CSKA, que es uno de los mejores equipos de Europa, es un sueño y estamos deseando que llegue el jueves para poder medirnos a ellos», unas palabras muy positivas para el partido que está por venir.

El resultado final solo lo sabremos hasta que terminen los 40 minutos de juego y la bocina retumbe por el MegaSport Arena, pero hasta que eso pase, esperamos disfrutar de un gran partido de baloncesto.