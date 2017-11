Dion Waiters: “Nunca he sido un jugador sucio”

Dion Waiters en un partido de los Miami Heat. Fuente: NBA.com

Dion Waiters, escolta de los Miami Heat, contestó a las declaraciones que dio Rudy Gobert el pasado viernes cuando el pívot de los Jazz cayo lesionado debido a un golpe del escolta. El francés dejó muy claro a los medios que fue una jugada sucia por parte del jugador originario de Philadelphia. Waiters está mostrando una imagen mejorada de su nivel, actualmente promedia 16,6 puntos, 3,5 asistencias y 3 rebotes por partido, pero no esto no es suficiente para que el equipo pueda competir, ya que ahora los Heat están situados en la undécima posición de la Conferencia Este.

Waiters contestó a Gobert tras sus declaraciones “Ni siquiera sabía que era él. Fui por el balón, haciendo una jugada de baloncesto. Él va directamente a las redes sociales. No soy un chico de las redes sociales. Al final del día, eso no importa. Dile que se libere de sus sentimientos. Nosotros ganamos, ellos perdieron. Nunca he sido un jugador sucio en mi vida” Con esto Waiters dejó muy claro que no fue su intención lesionar a Gobert, la jugada ya por sí sola muestra que el escolta no va a hacer daño al francés sino que se dirige al balón.

En los siguientes días Rudy Gobert volvió a contestar a Waiters “No son mis sentimientos, es mi rodilla. Eso es un poco más importante”, el pívot no se quedó contento con la contestación que le dio el jugador de los Heat. Además, el francés habló de que la lesión podría a ver sido peor “Es frustrante que extrañe algo de tiempo. Al mismo tiempo, me siento afortunado porque cuando miro el video, si no elevo mi pie en el aire en el mismo momento, sería mucho peor. Bueno y malo.” La baja de Gobert es un contratiempo muy importante para el equipo, además esta temporada estaba siendo el líder del equipo tras la marcha de Hayward a Boston.