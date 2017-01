Ismael Esteban: "Hay navajazos en cada curva por ganar un puesto hasta yendo el veinte"

Ismael Esteban durante la presente temporada | Foto: Alberto Brevers - VAVEL

A sus 33 años, Ismael Esteban es uno de los corredores más experimentados dentro de la parrilla de Ciclocross. Tras unos años en el dique seco, el ciclista cántabro regresó a la competición por todo lo alto la pasada temporada, y durante el presente curso no ha hecho otra cosa que brillar. Ganador de la Copa de España tras imponerse en Laudio, Les Franqueses y Elorrio, ser segundo en Karrantza y Joan Soler y cuarto en Muskiz, además de conquistar la Challengue Vasca tras vencer en San Francisco y Asteasu y ser segundo en Igorre. El broche de oro le llegó al cántabro en los Campeonatos de España, donde conquistó el título con puño de hierro y fuera de las fronteras españolas también ha sido capaz de rendir a gran nivel, siendo duodécimo en la Copa del Mundo de Fiuggi (Italia) o décimo séptimo en la Copa del Mundo de Namur (Bélgica). Partiendo como el jefe de filas del cuadro español, Esteban buscará terminar lo más adelante posible mejorando el 32º puesto logrado en el pasado Campeonato del Mundo de 2016. Bieles espera al cántabro con los brazos abiertos.

"No es que estén un punto por encima de los demás, es que Mathieu Van der Poel y Wout Van Aert están dos o tres, incluso de Van der Haar"

Como no podía ser de otra manera, Esteban asume que para estar en las primeras posiciones no será un camino de rosas lo que se encontrará, sino que tendrá que pelear la posición en cada curva, elogiando la figura de los máximos favoritos al triunfo. "Es complicado pero el top quince es a lo que aspiramos, no es nada fácil repetir lo que hice en Italia, la gente cree que ganar es lo difícil, pero en pruebas como un Mundial o una Copa del Mundo hay navajazos en cada curva por ganar un puesto, incluso cuando vas el veinte, y al final no tiene la repercusión que merece, de eso te das cuenta sólo cuanto estás en carrera, lo importante el domingo es que la gente nos vea con ganas de luchar, de pelear, ya que nos va a beneficiar a todos. No es que estén un punto por encima de los demás, es que Mathieu Van der Poel y Wout Van Aert están dos o tres, incluso de Van der Haar", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Ismael Esteban llega con ganas a Bieles, donde se ha encontrado un circuito que se adapta a sus condiciones, más aún cuando en Hoogerheide el cántabro no estuvo nada cómodo. "La impresión es mucho mejor que Hoogerheide, que parecía un criterium, con un recorrido totalmente plano y rodando en grupo, por eso cuando tuve el enganchón, que me afectó al manillar perdí mucho tiempo y al irse tan rápido no pude remontar, estoy acostumbrado a carreras de cada uno hace lo que puede, no de grupo. Larrinaga me dijo que tuviera paciencia y quizá fue lo que me faltó, sentí impotencia, pero al final la lectura que hago es que fue un buen entrenamiento, porque Bieles es un circuito que no tiene nada que ver, con subidas y bajadas guapas, con contraperaltes, lo veo más duro que Zolder, estaba bastante nevado, helado en algunas zonas, pero no va a ser rápido porque hay zonas de arena que estaban sin pisar y si suben las temperaturas como parece no va a ser muy rápido, lo que me favorece", concluyó.