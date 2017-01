'Maxi' Richeze le da la cuarta victoria a Quick-Step

Google Plus

El argentino Maximiliano Richeze fue el más rápido de la sexta etapa al imponerse en un reducido sprint a sus compañeros de escapada Oliviero Troia (EAU Abu Dhabi) y Nicolás Tivani (Unieuro Trevigiani - Hemus 1896) en una jornada recortada por el calor extremo. Se trata de la primera victoria argentina en la presente Vuelta a San Juan y la cuarta para Quick-Step Floors, que ha dominado todas las volatas, incluso la de hoy, con tan solo tres corredores. Bauke Mollema, que entró con el pelotón, mantuvo el liderato sin problemas.

La etapa más larga se recortó por las altas temperaturas

La sexta etapa, con inicio y final en Pocito, estaba prevista para cubrir un total de 185,7 km, pero el calor extremo la redujo a 168 km, manteniéndose como la más extensa de la competición. A excepción de dos cotas de tercera categoría (la Cuesta de las Vacas) en la primera mitad del recorrido, el perfil totalmente llano hacía presagiar un nuevo sprint masivo que, como veremos, no llegó a producirse.

Escapada de diez bajo un calor sofocante

Una jornada tórrida y en la que no faltó el molesto viento sur que acrecentaba la sensación de calor, abrió la penúltima etapa de la Vuelta a San Juan. Tras varios ataques, pronto se gestó una fuga de diez corredores: Kuboki Kazushige (Nippo-Vini Fantini), Oliviero Troia (UAE Abu Dhabi), Omar Azzem (Los Cascos Esco-Agroplan), Julián Cardona (Medellín-Inder), Nicolás Tivani (Unieuro Trevigiani - Hemus 1896), Manuele Boaro (Bahrain-Merida), Maximiliano Richeze (Quick-Step Floors), Emiliano Ibarra (Sindicato Empleados Públicos of San Juan), Juan Molina y Rubén Ramos (Sel. Argentina), este último el mejor clasificado en la general, 29º a 4:45.

Azzem conquistó el último puerto de la Vuelta, pero Franco López es el rey de la montaña

Con una buena compenetración, el grupo amasó una ventaja que fue creciendo hasta cerca de los cuatro minutos camino del primer sprint intermedio, conquistado por el local Juan Molina. Por otro lado, la Cuesta de las Vacas (última ascensión de la 35ª Vuelta a San Juan) no tendría incidencia en la clasificación de la montaña, pues el único que podía arrebatarle el maillot a Franco López era su compatriota Pedro González, que no entró en fuga. Fue otro argentino, Omar Azzem, quien se llevó los puntos en ambos pasos por la cima, sabedor de que el ciclista de Agrupación Virgen de Fátima era ya el vencedor oficial de las Metas de Montaña, con 17 puntos.

Ataque decisivo

Pasado el pequeño descenso del puerto anterior, tuvo lugar el momento crucial de la carrera. Tres corredores de cabeza (Richeze, Tivani y Troia) lanzaron un fuerte ataque que a la postre resultaría definitivo. La noticia de que la carrera se reducía a 168 km por las altas temperaturas (se alcanzaban los 41ºC) pareció animar al terceto, que veía cómo de golpe estaban 17 km más cerca de la meta al suprimirse el circuito final en Pocito. Una decisión, la de reducir la distancia, que no debería sorprender, ya que hace unos días ocurrió algo similar en Australia durante la primera etapa del Tour Down Under, disputada bajo un intenso calor.

La noticia de que la etapa se reducía espoleó al terceto de cabeza (Richeze, Tivani, Troia), que incrementaron su ventaja hasta asegurarse llegar a la meta en solitario

El caso es que el trío de cabeza atravesó el segundo sprint intermedio (ganado por Tivani) con una leve ventaja que no paró de incrementarse de forma exponencial hasta superar el minuto y medio. El grupo perseguidor no se ponía de acuerdo para atraparlos y además perdía unidades (Manuele Boaro). Más atrás, y a falta de 35 km, el pelotón principal llegó a estar a casi seis minutos del trío de cabeza, donde se encontraba Richeze, a 5:38 del líder en la general.

El argentino de Quick-Step Floors llegó a soñar con el maillot azul, pero un severo acelerón del pelotón, comandado por Trek-Segafredo y Medellín-Inder, rebajó la diferencia a dos minutos y medio para acabar absorbiendo al grupo perseguidor, donde aún resistía el japonés Kuboki. Los tres de delante conocían su amplia ventaja y dedicaron el último kilómetro a vigilarse y estudiarse con una parsimonia demasiado descarada.

Richeze supo esperar el momento justo para atacar

Finalmente, fue Tivani (Unieuro) quien se decidió a lanzar el primer golpe, pero un experimentado Richeze (Quick-Step) le rebasó con potencia y frenó las intenciones del italiano Troia (UAE Abu Dhabi), que terminó en segundo lugar. Matteo Malucelli (Androni) entraba en cuarto lugar, dando tiempo al pelotón 52 segundos después. Un pelotón en el que entraba Bauke Mollema cómodamente, por lo que volverá a lucir el maillot azul que le acredita como líder de una carrera que tiene prácticamente en el bolsillo.

Clasificación de la sexta etapa

Mañana, última etapa con un circuito llano

La Vuelta a San Juan cerrará su andadura con un circuito por las calles de la capital al que se darán un total de ocho giros para contabilizar 138,2 km. Sin ninguna elevación de por medio, se espera que un sprinter tenga las de ganar, con todas las miras puestas en Fernando Gaviria o, en su defecto, en un velocista de Quick-Step, visto el resto de llegadas masivas. Cabe señalar que las altas temperaturas podrían volver a reducir la etapa.