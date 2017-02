Van Poppel vuela en Melbourne y es el primer líder

Danny Van Poppel inauguró el palmarés de Sky | Foto: Jayco Herald Sun Tour

El holandés Danny Van Poppel rompió el récord del pequeño circuito a través de las calles de Melbourne (2,1 km) para hacerse con el prólogo del Herald Sun Tour y vestir el maillot amarillo de líder. Con un tiempo de 2:32, el corredor de Sky batió por un segundo al australiano Brenton Jones y al neozelandés Alex Frame, ambos del conjunto JLT Condor.

Poco que ganar y mucho que perder

Un miniprólogo totalmente llano de 2,1 km en pleno centro de Melbourne decidiría el primer líder de la carrera y poco más. Con una distancia tan exigua y un par de tramos rápidos (combinados con una zona más técnica), no hacía falta ser un especialista para obtener la victoria. El ciclista más habilidoso y arriesgado tendría las de vencer en una jornada donde lo importante era no sufrir una caída, especialmente para los corredores que lucharan por la general.

Van Poppel gana con récord

Viendo la brevedad del prólogo, era evidente que el ganador lo haría de una forma muy apurada y las diferencias finales se intuían casi insignificantes. Era cuestión de arriesgar y dar lo mejor de sí durante los 2.100 metros de la prueba. Danny Van Poppel lo hizo al pie de la letra y no solo consiguió la victoria, sino que también batió el récord (2:34) que estableció el australiano Will Clarke en el prólogo de 2016. Con su marca de 2:32, el holandés de Sky demostró que iba en serio, dispuesto a conseguir su primera victoria del año después de quedarse muy cerca en los sprints del Tour Down Under.

Van Poppel pulverizó el anterior récord del prólogo con su 2:32: "Espero poder darle el maillot a Chris mañana"

"Estaba centrado en ganar. Lo he hecho y estoy realmente feliz porque siempre estás buscando la primera victoria para el equipo y para mí", declaró Van Poppel, que es consciente de que mañana deberá trabajar para su líder Chris Froome en la etapa reina con final en Falls Creek. "Espero poder darle el maillot a Chris mañana. El equipo irá a tope por él. Sería maravilloso", confesó el holandés.

Muy buena crono del JLT Condor, que metió a Jones y Frame en el podio

Pese a las cortas diferencias entre la mayoría de participantes, cabe destacar el papel del conjunto británico JLT Condor, de categoría continental, cuyos dos únicos corredores oceánicos coparon las siguientes plazas del podio. El australiano Brenton Jones se quedó a un segundo del ganador, pero se mostró satisfecho por su "buena carrera y consistencia" frente a un rival World Tour como Van Poppel. Asimismo, no ocultó su alegría por ver a su compañero de equipo, el 'pistard' neozelandés Alex Frame, junto a él en el podio.

Froome le ganó la partida a Chaves por cuatro segundos

En un top-ten con fuerte presencia local, solo se puede destacar la presencia del australiano Michael Hepburn (Orica-Scott) en cuarto lugar. En cuanto a la lucha entre los dos favoritos a llevarse la carrera, Chris Froome (Sky) salió vencedor al perder siete segundos, frente a los once que se dejó el colombiano Esteban Chaves (Orica-Scott). Otros corredores a tener en cuenta como Sergio Henao (Sky) o Cameron Meyer (Sel. Australia) se quedaron a seis segundos del vencedor. Por último, el único español que disputa la prueba, Edgar Nohales Nieto (7 Eleven-Roadbike Philippines) finalizó en las últimas posiciones, a 23 segundos de Van Poppel.

Clasificación del prólogo

Mañana, etapa reina

Aunque no puede decirse que la primera etapa defina el ganador final del Herald Sun Tour, sí que es un día para que los máximos favoritos muestren sus intenciones y den un golpe serio para adjudicarse el maillot de líder. Una jornada de 174 km que finalizará con una larga ascensión de 29 km a Falls Creek permitirá disfrutar (presumiblemente) de una interesante lucha entre Froome y Chaves.